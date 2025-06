Guarulhos é finalista do Prêmio Destaques Maio Amarelo 2025

As ações implementadas por Guarulhos voltadas à conscientização sobre a segurança no trânsito, credenciaram a cidade a concorrer ao Prêmio Destaques Maio Amarelo, uma iniciativa do Observatório Nacional de Segurança Viária. O município guarulhense é finalista na categoria “Ações do Poder Público – Municípios”. O vencedor será conhecido em evento no dia 26 de junho, no Millenium Centro de Convenções, na capital paulista.

A premiação reconhece as ações inovadoras que utilizaram a criatividade para disseminar a mensagem de um trânsito seguro. Participam do prêmio pessoas físicas e jurídicas, além do setor público, que implementaram atividades relacionadas ao tema da campanha 2025 do Maio Amarelo: Desacelere. Seu bem maior é à vida.

A Secretaria de Transportes e Mobilidade Urbana (STMU), que coordenou as ações na cidade, promoveu diversas atividades durante o Maio Amarelo, tais como abertura da campanha no Shopping Bonsucesso, Pit Stop Motociclista, ações educativas na região central, palestras aos estudantes de escolas estaduais do programa P.A.R.T.Y., palestras em empresas e em secretarias municipais, ação integrada com o Detran-SP, Pedalada do Bem no Bosque Maia, Projeto Ciclista Seguro, mensagem nos painéis digitais, exposição do balão Maio Amarelo, instalação de faixas em Unidades Básicas de Saúde (UBS), podcast Maio Amarelo, prédios públicos com iluminação especial, entre outras.

A cidade também passou a integrar a Rede Laço Amarelo do Observatório Nacional de Segurança Viária, que promove a cultura da segurança viária, através da adoção de políticas públicas que proponham soluções que impactem de forma positiva a sociedade e as futuras gerações.

O Prêmio Destaques Maio Amarelo conta com as seguintes categorias: Ações da Iniciativa Privada, Ações do Poder Público – Estadual e Federal, Ações do Poder Público – Município, Ações da Imprensa/Mídia, Ações das Instituições de Ensino e Ações da Sociedade Civil Organizada.