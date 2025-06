Guarulhense é contemplada com bolsa de mestrado no Canadá

A estudante formada pela USP e profissional de Ciências da Computação, a guarulhense Giane Mayumi Galhard, foi contemplada no último mês de maio com uma bolsa de estudos de mestrado na Universidade McGill, considerada uma das melhores universidades do Canadá e a 29ª melhor universidade do mundo, de acordo com o ranking da QS World University.



Giane, que teve suas primeiras conquistas científicas e tecnológicas na Semana do Conhecimento e no Experimenta!, eventos promovidos pela Prefeitura de Guarulhos, por meio do Departamento de Ciência, Tecnologia e Inovação da SDCETI, obteve a bolsa McCall MacBains Scholarship, extremamente concorrida e pleiteada por estudantes de todos continentes.



O benefício cobre mensalidades, taxas, custo de vida e realocação para mestrado e estudos profissionais na Universidade McGill, além de treinamentos para desenvolvimento de liderança, mentoria e coaching. O programa oferece anualmente 30 bolsas, sendo 20 para canadenses e 10 distribuídas entre estudantes dos demais países. Giane, juntamente a um jovem da Universidade Federal de Minas Gerais, são os dois primeiros brasileiros a conquistar vagas.

Durante processo seletivo, no qual são avaliados engajamento comunitário, potencial de liderança, espírito empreendedor, solidez acadêmica e curiosidade intelectual, 279 jovens mais bem classificados foram para a fase de entrevistas, da qual 88 seguiram para a etapa seguinte, com convite a Montreal para entrevistas finais; por fim, ela e mais nove pessoas tiveram êxito, e vão cursar os dois anos de mestrado. Além dos dois brasileiros, também há estudantes da Austrália, Bangladesh, Gana, Iêmen, Itália, Paquistão, Singapura e Sudão do Sul, além dos canadenses.

Ela vai cursar o mestrado em Ciência da Computação no laboratório The McGill Software Technology Lab supervisionada pelos orientadores Jin Guo e Martin Robillard. O objeto de seus estudos é a intersecção entre Engenharia de Software, Inteligência Artificial e Interação Humano-Computador.



Giane estudou no Campus Guarulhos do Instituto Federal de São Paulo e conta que lá aprendeu a cultura de aliar o desenvolvimento interno ao desenvolvimento da comunidade ao redor. Esse é um dos critérios que a bolsa McCall MacBains considera para seleção de bolsistas o impacto na comunidade, Giane considera decisiva para seu sucesso a parceria entre o Instituto Federal e a Prefeitura de Guarulhos. “O olhar para a cidade e para a comunidade incentiva jovens a tomarem o protagonismo e conseguirem colaborar com o desenvolvimento de seu entorno. Nas entrevistas falei sobre os diversos projetos desenvolvidos em Guarulhos e como o desenvolvimento de uma comunidade permite que oportunidades se abram para todos”, enfatizou.



Início da carreira científica

Giane ingressou no IFSP em 2018, mas já no ano seguinte ela e sua equipe foram vencedores do quadro Feceg da Semana do Conhecimento, com o projeto Ferramenta de inclusão para o Profissional da Saúde com Deficiência Auditiva no Ambiente Hospitalar na Área de Tecnologia, que recebeu o prêmio de 1° lugar em Educação Básica (Ensino Médio-Técnico).



Em 2020 seu projeto Dropim (Dispositivo de Rastreamento Ocular para Pessoas com Deficiências Motoras Severas e Disartria) foi premiado na Febrace com o 2° Lugar de Engenharia, na Feira Paulista de Ciência e Tecnologia, com o 3° Lugar de Engenharia e foi finalista na Mostratec, a maior feira científica da América Latina.



Em 2021, com sua primeira participação no Hackathon Experimenta! organizado pela Prefeitura de Guarulhos, ela e seu time venceram com o ConectaRH, projeto para agilizar a comunicação entre os atendentes e os gerentes da Secretaria de Gestão. Naquele ano Giane viria a vencer mais seis concursos de tecnologia.



Com tanta experiência concentrada em poucos anos de carreira científica, Giane, que considera que o interesse pela ciência surgiu meio por acaso em sua vida, estimula todos os jovens a seguir seu exemplo, e lembra que para os que desejarem assim como ela concorrer a uma prestigiosa posição de estudos, as inscrições para quem quer começar o mestrado em agosto de 2026 estão abertas, e como multiplicadora que se tornou, se coloca à disposição. “Se precisarem de ajuda com a aplicação, podem contar comigo”, finalizou.