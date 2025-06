UBS Vila Barros recebe Hospital do Ursinho, projeto terapêutico para crianças

A Unidade Básica de Saúde (UBS) Vila Barros se transformou em um lugar de cuidado e brincadeira com o projeto Hospital do Ursinho. A iniciativa, promovida em uma parceria da Prefeitura de Guarulhos com estudantes de medicina da Uninove e a Federação Internacional das Associações dos Estudantes de Medicina (IFMSA), usou a imaginação para reduzir o medo e a ansiedade que muitas crianças sentem em ambientes de saúde.

Durante a ação, crianças com idade a partir de 3 anos, se tornaram “mães” e “pais” de ursinhos de pelúcia, levando seus “filhos” para uma consulta médica. Ao relatar os sintomas do “seu filho”, as crianças puderam externar seus próprios medos e angústias de forma lúdica, permitindo que a equipe de saúde e os futuros médicos pudessem atendê-las de maneira mais sensível e eficaz.

O projeto é uma iniciativa do Departamento de Planejamento e Regulação em Saúde e da Escola SUS Guarulhos, reforçando o compromisso com um atendimento mais humanizado desde a infância.