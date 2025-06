Construtora dá início a obras do novo trecho da Linha 2-Verde rumo a Guarulhos

O Consórcio CGC (Crasa-Ghella-Consbem) deu início às obras do novo trecho da Linha 2-Verde do Metrô de São Paulo, que levará o transporte sobre trilhos até a cidade de Guarulhos — uma das mais aguardadas expansões da malha metroviária paulista.

A nova fase do empreendimento da linha 2, compreende a construção de cinco novas estações, sendo duas delas localizadas diretamente em solo guarulhense: Ponte Grande e Dutra. Além disso, está prevista a implantação de um pátio operacional e a aquisição de novos trens para atender a crescente demanda da região.

Esta obra integra a terceira fase do projeto de expansão da Linha 2-Verde, que inclui, além da Estação Penha de França, as futuras estações Tiquatira, Fernão Dias, Ponte Grande e Dutra, bem como a chegada do “tatuzão” prevista para o próximo ano, que será utilizado na escavação dos túneis. A Consbem orgulha-se de integrar este projeto de grande relevância para a mobilidade urbana. No âmbito contratual, a empresa atua diretamente na região da Penha. Nesta nova fase, o Consórcio será responsável pela construção da nova Estação Penha de França, bem como pela execução de cinco poços de ventilação e saída de emergência (VSE) e 6 km de extensão de túnel com TBM.

O trecho Guarulhos será um elo fundamental entre a Zona Leste de São Paulo e o segundo maior município do estado. A obra representa um avanço significativo na mobilidade urbana, proporcionando uma alternativa rápida, segura e sustentável ao transporte por ônibus e carros — hoje sobrecarregado nas vias que ligam Guarulhos à capital.

“A chegada do Metrô a Guarulhos é um passo histórico na integração metropolitana. Para a Consbem, é motivo de orgulho fazer parte de um projeto que conecta pessoas, reduz distâncias e melhora a qualidade de vida de milhares de cidadãos”, destaca a diretoria da empresa.

As obras iniciais já começaram na estação Penha de França, que faz parte do mesmo lote da ampliação. A expectativa é que a nova extensão da Linha 2-Verde esteja concluída até 2031, transportando cerca de 870 mil passageiros por dia. A integração com a Linha 3-Vermelha e a Linha 11-Coral da CPTM permitirá conexões mais rápidas entre Guarulhos, o centro de São Paulo e outras regiões da metrópole.

Situada na região da Penha, a Estação Penha de França será uma das maiores do novo ramal, com aproximadamente 20 mil m² de área construída e 55 metros de profundidade — características que demandarão soluções técnicas avançadas para a execução das escavações e das estruturas subterrâneas. As plataformas contarão com seis lances de escadas, em um modelo semelhante ao adotado na Estação Pinheiros, da Linha 4-Amarela.

As atividades já se encontram em pleno andamento, com escavações iniciais e a preparação do canteiro de obras em ritmo acelerado. Imagens recentes captadas por drones evidenciam o progresso e a complexidade desta etapa.

A Consbem reafirma seu compromisso com a excelência técnica, a segurança e o desenvolvimento urbano sustentável, contribuindo para uma infraestrutura mais moderna e inclusiva.