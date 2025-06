Metalúrgicos de Guarulhos fazem Encontro de Cipeiros e Delegados, sexta (13)

O Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região realizará Encontro de Cipeiros e Representantes/Delegados Sindicais. Evento organizado pelo Departamento de Segurança e Saúde do Trabalhador será nesta sexta, 13. No auditório da entidade, na região central, das 8h30 às 13 horas.

“A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e Assédio (Cipaa) é crucial na prevenção de acidentes e doenças ocupacionais. A Cipaa é obrigatória em empresas com um número mínimo de funcionários, conforme a legislação”, explica o diretor e coordenador Elenildo Queiroz Santos (Nildo).

O encontro terá como temas a nova NR-1, que trata da importância da Comissão na prevenção dos agravos à saúde mental nos ambientes laborais; as negociações de acordos e convenções coletivas como meios de proteção dos trabalhadores; e as ferramentas para atuação da representação sindical e da Cipaa em prol da saúde e segurança nas fábricas.

O evento é voltado a cipeiros, representantes sindicais, técnicos de Segurança, engenheiros do Trabalho, categoria metalúrgica e ao público em geral. Haverá palestras com especialistas.

Inscrições – Confirmar a presença até quinta, dia 12, em [email protected]. Vagas limitadas.

MAIS – Participantes receberão Certificado. A sede do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região fica na rua Harry Simonsen, 202, Centro, Guarulhos.

