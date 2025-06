Junho Violeta abre programação com palestra para idosos sobre prevenção contra golpes

A Prefeitura de Guarulhos promove nesta quinta-feira (12), das 7h às 10h, a palestra interativa Alerta Digital 60+, no CEU São Domingos (estrada do Elenco, 848, no Jardim Santa Lídia) para pessoas acima de 60 anos atendidas pelo polo do Movimento 60+ Ativação e pelo público em geral.

A atividade, promovida pela Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integra a programação do Junho Violeta – o mês de conscientização e combate à violência contra a pessoa idosa.

A palestra visa fortalecer a prevenção de idosos contra os golpes praticados na internet e no ambiente digital. Ela será ministrada pelos psicólogos da pasta, Greice Cabral do Nascimento, graduada pela UNG, e Matheus Nogueira Baeza Gonsalez, formado pela Universidade Federal Fluminense.