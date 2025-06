Ação de castração gratuita beneficia 145 gatinhos nesta quarta-feira

Se ontem foi o dia dos cachorros, nesta quarta-feira (11) a sede da Amah Pet, clínica-escola parceira da Prefeitura de Guarulhos no Jardim City, estava repleta de gatinhos com seus tutores. Durante a manhã foram realizadas 145 cirurgias de esterilização de felinos machos e fêmeas.

A ação, que se repete todas as semanas, é parte do projeto do Departamento de Proteção Animal de Guarulhos para controlar a reprodução dos animais e assim evitar maus-tratos e abandonos. Além disso, a castração também ajuda a prevenir doenças, principalmente aquelas que atingem o sistema reprodutivo dos animais.

“No caso dos gatinhos já podemos castrar animais com 3 a 4 meses de idade e peso acima de 1,2 kg. A castração evita várias doenças e ainda ajuda no controle populacional. No caso dos caninos, cadelas castradas têm menos casos de piometra (infecção uterina) e nos machos há uma redução significativa de tumores nos testículos”, explicou a veterinária.

As cirurgias desta quarta-feira são parte das 320 agendadas para esta semana. Novas vagas serão abertas na sexta-feira (13), a partir das 9h, na página dpan.guarulhos.sp.gov.br. É necessário acessar antecipadamente para obter login e senha.