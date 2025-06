Guarulhos promove o primeiro MigraAção com uma série de serviços gratuitos

A Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos realizará no próximo domingo (15), das 9h às 15h, o primeiro MigraAção, um evento integrado com serviços essenciais e acolhimento para migrantes, refugiados e apátridas e suas famílias, tudo de forma gratuita. A iniciativa ocorrerá na UBS do Jardim Jacy, na rua São Geraldo da Piedade, 45.

Guarulhos tem se destacado nos últimos anos no atendimento a migrantes, refugiados e apátridas, notadamente os afegãos, que deixaram seu país devido a conflitos e perseguições políticas e desde 2022 entram em grande número no Brasil pelo aeroporto internacional, em Cumbica. A mais recente chegada de afegãos a Guarulhos ocorreu no final de abril deste ano, com 18 migrantes.

Durante o evento da subsecretaria haverá atendimentos da Organização Internacional para Migrações (OIM), com ações e orientações voltadas à população migrante, refugiada e apátrida. Além disso, os consulados da Bolívia, do Paraguai e do Peru terão postos para a emissão de documentos e a subseção Guarulhos da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) dará orientações jurídicas aos interessados.

Por sua vez, a Secretaria Municipal da Saúde fará atendimentos médicos diversos, vacinação, testes de infecções sexualmente transmissíveis, exames de Papanicolau e busca ativa de câncer bucal, enquanto que o Departamento de Proteção Animal fará agendamento para castração de cães e gatos e dará orientações sobre os cuidados necessários com os pets.

Haverá ainda uma van que disponibilizará inscrição e atualização dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico), orientações sobre o projeto Plac (Português como Língua de Acolhimento), distribuição de cartilhas sobre a educação municipal, solicitações de CPF com a Asbrad (Associação Brasileira de Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude) e inscrições no programa Minha Casa, Minha Vida com a Secretaria de Habitação. Todos os atendimentos estão sujeitos à disponibilidade de vagas.