Prefeitura realiza limpeza de boca de lobo no Jardim Presidente Dutra

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), promoveu nesta quarta-feira (11) a desobstrução e a limpeza de uma boca de lobo localizada na rua da Fartura, no Jardim Presidente Dutra. Os trabalhos da equipe foram supervisionados pela regional Cumbica.

A boca de lobo, que integra o sistema de águas pluviais, estava obstruída por resíduos e detritos. Para promover a limpeza foi utilizado um caminhão hidrojato, que utiliza água sob pressão na desobstrução.

Remoção de Resíduos

A regional Cumbica fez a remoção de resíduos no campo do Caxias, nas ruas Cachoeira, Svaa Evans e Itagi, localizadas no Jardim Presidente Dutra, e também num trecho da estrada Guarulhos-Nazaré, na região de Cumbica.

As equipes das oito regionais da pasta realizam constantemente os serviços de zeladoria como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.