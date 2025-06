Nutricionista fala sobre hábitos saudáveis na infância em encontro no Cempics

Nesta quinta-feira (12), às 9h, o Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics) de Guarulhos recebe o nutricionista Gilberto de Almeida Gomes, do Ambulatório da Criança, para a palestra “Como Incentivar Hábitos Saudáveis nas Crianças: Dicas para um Futuro com Mais Saúde e Energia”.

Aberta ao público, a atividade integra a programação do Grupo Integrativo, que estimula o autogerenciamento da saúde por meio das Práticas Integrativas e Complementares, e do programa Movimenta Saúde, que este mês, em consonância com a campanha Junho Marrom, dedica as ações à conscientização ambiental e ao combate da obesidade infantil. A programação conta com oficinas, palestras, feiras e práticas corporais em contato direto com a natureza.

Próximas atividades

Na próxima terça-feira (17), às 9h, o grupo Parque das Artes promove a Primeira Feira de Trocas Sustentável com o objetivo de incentivar o consumo consciente. Os participantes poderão levar produtos e utensílios em bom estado que não usam mais para trocar por outros, utilizando fichas equivalentes ao valor simbólico dos produtos.

No dia 24, às 9h, o grupo Parque das Artes finalizará a construção coletiva de uma colcha de retalhos inspirada na Carta da Terra, resultado da oficina realizada em 1º de abril com a Embaixadora Lixo Zero, Celi Pereira.

No dia 26, o grupo Parque das Artes fará a entrega de 25 mantas para bebês, confeccionadas com fios doados, para mães em situação de vulnerabilidade. A doação será realizada em uma UBS.

Atividades abertas e permanentes

Danças Circulares com Denise Antunes: às segundas-feiras, às 9h15, na tenda branca. Dias 17 e 24, além de domingo, dia 30.

Prática Corporal Lian Gong e Tai Chi Gong com Telma de Moura Reis: às sextas-feiras, às 10h, na tenda branca. Dias 13, 20 e 27.

Prática Corporal Lian Gong com a fisioterapeuta Lívia Portugal da Conceição: às terças e quintas-feiras, às 7h15, na tenda branca. Dias 12, 17, 24 e 26. Em dias frios será realizada na sala de atividades do Cempics.

Danças Circulares (todo último domingo do mês). Dia 29, às 10h, no Espaço Gilmar Lopes, no Bosque Maia.

Oficina de expressão artística – grupo Parque das Artes: toda terça-feira, às 9h, na tenda branca. O grupo utiliza materiais variados para criar intervenções artísticas no parque, alinhadas ao Junho Marrom.

Atividades já realizadas

A programação deste mês teve início no dia 3, com a aguardada oficina de Kokedama ministrada pela arquiteta Stella Nakao. A técnica japonesa de cultivo encantou os participantes do grupo Parque das Artes, que também participou de uma troca de mudas no mesmo dia.

No dia 5, Dia Mundial do Meio Ambiente, o Cempics promoveu duas atividades especiais: uma palestra interativa sobre aproveitamento integral dos alimentos, conduzida por estudantes de nutrição da Faculdade ENIAC, e uma oficina de composteira com minhocas, que ensinou técnicas de compostagem doméstica. Ambas as ações estimularam práticas sustentáveis no dia a dia, com foco na redução do desperdício e na valorização dos recursos naturais.

No dia 10, o grupo Parque das Artes participou de uma oficina com Jussara Arjol Gonçalves, que ensinou a confecção de cachecóis de crochê. A proposta reforçou o reaproveitamento de materiais e a preparação para a nova estação.

Doe e faça a diferença

O Cempics é um dos pontos de arrecadação da campanha do Banco de Leite Humano para coleta de potes de vidro com tampa plástica, unindo solidariedade à reutilização de materiais. São aceitos frascos como os de maionese e café solúvel, que, após higienização adequada, serão utilizados para o armazenamento de leite materno.

Além disso, o espaço também participa da Campanha do Agasalho de 2025. Portanto, frequentadores do Parque e do Cempics podem levar roupas em bom estado para doar no local, das 7h às 17h. A iniciativa reforça o espírito solidário e estimula o consumo consciente.

Serviço

O Cempics está localizado no Parque Júlio Fracalanza, que fica na rua Joaquim Miranda, 471, na Vila Augusta.