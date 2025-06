GCM apreende adolescentes por furto no bairro do Picanço

No sábado (14), a Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreendeu dois adolescentes por crime de furto no bairro do Picanço. A ação foi realizada por agentes da Coordenadoria Operacional durante patrulhamento preventivo na região.

Nas imediações do Shopping Maia, os guardas foram abordados por duas vítimas, também adolescentes, que relataram terem sido furtadas por dois indivíduos que fugiram a pé logo após a ação criminosa. As vítimas forneceram a direção da fuga e as características dos suspeitos, o que permitiu aos agentes iniciar buscas imediatas.

Os infratores foram localizados pouco depois na rua Abata, ainda de posse dos objetos subtraídos. Diante dos fatos, tanto os adolescentes apreendidos quanto as vítimas foram conduzidos ao 1º Distrito Policial de Guarulhos (Avenida Monteiro Lobato, 244 – Centro).

No distrito, a autoridade de plantão registrou boletim de ocorrência por crime de furto. Os adolescentes foram liberados aos seus responsáveis legais, que assinaram termo de compromisso para apresentá-los posteriormente à Vara da Infância e da Juventude.

A ação reforça o papel da GCM na proteção dos cidadãos e na preservação da ordem pública, especialmente nas regiões com grande circulação de pessoas.