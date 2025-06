GCM apreende caminhão por transporte irregular de resíduos sólidos no Jardim Oliveira II

No sábado (14), agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos apreenderam um caminhão basculante que realizava o transporte irregular de resíduos sólidos no Jardim Oliveira II. A abordagem ocorreu na rua da Vitória, durante patrulhamento preventivo da equipe ambiental.

Ao ser fiscalizado, o condutor do veículo não apresentou o Controle de Transporte de Resíduos (CTR), documento obrigatório emitido pela Prefeitura de Guarulhos e de responsabilidade do transportador. O CTR deve conter informações detalhadas sobre a quantidade, descrição e classificação dos resíduos, além da identificação do gerador, da origem e do destino final devidamente licenciado, conforme determina o decreto nº 36.305/2019, que regulamenta a Lei nº 7.572/2017.

Diante da irregularidade, os agentes acionaram a Secretaria de Serviços Públicos, que enviou um fiscal ao local. Após a constatação da infração, foi lavrado o auto correspondente e determinada a apreensão do caminhão, que foi encaminhado ao pátio de recolhimento.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Guarulhos com a fiscalização ambiental e o combate ao descarte irregular de resíduos, em prol da preservação do meio ambiente e da qualidade de vida da população.