GCM resgata capivara em estacionamento de comércio no Jardim Santa Francisca

No último domingo (15), agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos realizaram a captura segura de uma capivara no estacionamento de um comércio atacadista de alimentos localizado no bairro Jardim Santa Francisca. A ação foi iniciada após acionamento da Central 153 por um funcionário da empresa, que alertou sobre a presença do animal silvestre no local.

Segundo o solicitante, a capivara aparentava estar assustada e corria risco de ferimentos, principalmente por estar próxima da rodovia Presidente Dutra, o que poderia resultar em atropelamento ou causar acidentes.

As capivaras são protegidas por leis ambientais, e sua captura, quando necessária, visa à preservação da integridade do animal e à segurança da população. A equipe da GCM, especializada em manejo de fauna, utilizou equipamentos adequados para o resgate do animal, que pesava aproximadamente 60 kg.

Após a captura, a capivara foi encaminhada para uma área segura de soltura, onde pôde retornar ao seu habitat natural sem ferimentos.

A ação reforça o compromisso da Prefeitura de Guarulhos com a proteção da fauna silvestre e a atuação preventiva da GCM em situações de risco envolvendo animais urbanos.