Prefeitura realiza palestra sobre inclusão de PCDs com pais e alunos no Recreio São Jorge

Pais e alunos com deficiência (PCD) da EPG Professora Deucélia Adegas Pera, no Recreio São Jorge, participaram nesta segunda-feira (16) da palestra sobre inclusão, combate ao capacitismo e ao bullying, ministrada por equipe da Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão, na escola. Trata-se do projeto Inclusão sem Barreiras, iniciativa do órgão, integrante da Secretaria de Direitos Humanos, que também esclarece dúvidas sobre o assunto e orienta sobre serviços oferecidos ao segmento.

‘’Quando a escola se abre para ouvir, acolher e dialogar com as famílias, especialmente as crianças com deficiência, ela abre um caminho fundamental rumo à inclusão real. A EPG Deucélia Adegas Pera demonstra, com essa iniciativa, que a educação inclusiva começa com empatia, informação e compromisso”, ressaltou a subsecretária Mayara Maia, que acompanhou a atividade.

A importância da integração entre as pastas foi lembrada pela professora do Atendimento Educacional Especializado (AEE) do estabelecimento de ensino, Maria Nazilda da Silva. “A inclusão acontece de verdade quando escola e família se unem em propósito e coração e, principalmente, quando podemos contar com o apoio de profissionais como a subsecretária Mayara, que hoje esteve em nossa escola para esclarecer as dúvidas sobre os direitos das pessoas com deficiência”, disse a professora.

Entre os serviços disponibilizados pela subsecretaria estão as emissões da Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Ciptea) e da carteira Fácil Acessível, o projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis) para deficientes visuais, a Central de Libras (para surdos), empregabilidade, cinema acessível, atividades culturais e de integração da pessoa com deficiência. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (11) 2414-3685 ou 2422-7376.