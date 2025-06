Cata-Tralha atenderá no Jardim Vila Galvão e na Vila Renata neste fim de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas de dois bairros no sábado (21) e no domingo (22). Serão atendidos Jardim Vila Galvão e Vila Renata em ambas as datas.

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado e domingo, dias 21 e 22

Jardim Vila Galvão

Rua Alvarenga Peixoto, rua Armando Endres, rua Arthur Rodrigues Alcântara, rua Aspirante Frederico Gustavo dos Santos, avenida Emílio Ribas (altura do número 2.115), rua Axixa, rua Bituruna, rua Braúlio Muniz, rua Brigadeiro Lima e Silva, viela Carmo do Rio Verde, viela Caturaí, rua Ciríaco, rua Clemente Ferreira, rua Contenda, rua Corrego do Ouro, viela Creta, rua Crissiumal, rua Cristóvão Colombo, viela Damolândia, rua Dezoito de Fevereiro, rua Diogo Botelho, rua Diogo Feijó, rua Diogo Mendonça Furtado, rua Domingos de Abreu, rua Dona Maria I, rua Dona Maria Quitéria, avenida Duarte da Costa, rua Erechim, avenida Faustino Ramalho, viela Fazenda Nova, rua Fernão de Magalhães, rua Fiori Polachine, rua Francisco Dumont, rua Freire de Andrade, rua Gago Coutinho, rua Garaúma, rua Jacques Félix, viela Jacutinga, rua José L. Tapada, rua 1° Tenente José Maria Pinto Duarte, rua Jovino Mendes, rua João Ramalho, rua Laranjeiras do Sul, viela Látex, rua Mangueirinha, rua Manoel Telles Barreto, rua Martin Afonso, rua Mathias Albuquerque, avenida Mem de Sá, rua Natividade da Serra, rua Nazário, praça Nossa Senhora Aparecida, rua Padre Antônio Vieira, rua Padre José de Anchieta, rua Pedro Álvares Cabral, rua 1° Sargento Basílio Nogueira da Costa, rua Princesa Izabel, rua Sacadura Cabral, travessa Seberi, viela Sedibra, rua 2° Tenente Manoel B. da Silva, rua 2° Tenente-Aviador Waldir Paulino P. de Mello, rua São João da Ponte, rua São Sepé, avenida Tomé de Souza, rua Vasco da Gama.

Vila Renata

Viela Alpes, rua Dulce Sena Guimaraes da Silva, viela Eugênio Vieira Diniz, rua Ibiúna, rua Independência, rua José Bonifácio, rua Lord Baden Powell, rua Padre João Álvares, rua Professora Alice da Silva Moreira, rua Salvador Mellone, rua Signa, rua São Gabriel (até o número 330), viela Almas, rua Doze de Maio (até o número 360), rua José Antonio Marcelo (até o número 330), rua Jardim Olinda, rua José Joaquim Relvas, rua Vicente Melro (do número 600 ao 1.020).