Saúde Toda Hora amplia atendimento neste final de semana com UBS abertas e vacinação em supermercados

Neste final de semana o programa Saúde Toda Hora dará continuidade à ação de vacinação contra a gripe e a febre amarela em supermercados, além de abrir duas Unidades Básicas de Saúde (UBS) no sábado (21) para ofertar serviços de atenção básica para a população.

As UBS Vila Fátima e Pimentas estarão em funcionamento das 8h às 16h com diversos atendimentos, como aplicação de vacinas, testes rápidos para HIV, sífilis e hepatites B e C, dispensação de medicamentos, aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), além de curativos.

Consultas médicas e o exame preventivo do câncer do colo do útero, Papanicolau, também estarão disponíveis mediante agendamento prévio, que pode ser feito diretamente na unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek). Para os demais serviços não é necessário agendar.

Já a vacinação em supermercados ocorrerá no sábado e no domingo (22), das 9h às 15h, em quatro pontos distribuídos pelas regiões de saúde da cidade. Participam da ação duas unidades do Assaí Atacadista na região central (Região I) e no Taboão (Região II – Cantareira), além de duas unidades dos Supermercados Nagumo, na Vila Nova Bonsucesso (Região III – São João/Bonsucesso) e no Parque Jurema (Região IV – Pimentas/Cumbica).

As vacinas disponíveis são indicadas para pessoas a partir dos seis meses de idade. Para se imunizar é necessário apresentar um documento oficial com foto e a caderneta de vacinação, item essencial no caso das crianças, para que o esquema vacinal seja verificado.

Sobre o programa Saúde Toda Hora

O programa Saúde Toda Hora tem como objetivo facilitar o acesso da população aos serviços públicos de saúde, inclusive fora dos dias e horários tradicionais, além de promover a prevenção de doenças, o acompanhamento contínuo da saúde e a conscientização sobre temas fundamentais para o bem-estar e a qualidade de vida da população.

Serviço

UBS abertas neste sábado (21), das 8h às 16h

UBS Vila Fátima: rua Esmeralda, 25, Vila Fátima

UBS Pimentas: rua Jaboatão, 84, Pimentas

Vacinação em supermercados (sábado, 21, e domingo, 22, das 9h às 15h)

Assaí Atacadista: avenida Antônio de Souza, 300, Centro

Assaí Atacadista: rua Jamil João Zarif, 689, Taboão

Supermercados Nagumo: rua Tamotsu Iwasse, 3, Vila Nova Bonsucesso