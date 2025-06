Palestra orienta idosos do Movimento 60+ Ativação a se prevenirem contra fraudes e golpes

Uma turma de 35 idosos atendidos pelo polo CEU Presidente Dutra do Movimento 60+ Ativação participou nesta quarta-feira (18) da palestra interativa Segurança Financeira – Prevenção de Fraudes e Golpes, promovida pela Prefeitura de Guarulhos em parceria com a empresa Vitrine sem Rótulos. A iniciativa da Subsecretaria de Políticas para o Idoso, integrante da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, faz parte da programação do mês alusivo à sensibilização e ao combate à violência contra a pessoa idosa, o Junho Violeta.

Através de vídeos e dramatização de situações, a apresentação tratou de assuntos como a diferença de fraude e golpe, principais tipos de golpe (WhatsApp, golpes dos links e sites falsos, e até de inteligência artificial), orientações para criar senhas fortes, dicas de como salvar contatos e orientações quando for vítima de golpes pela internet.

“A Subsecretaria de Políticas para o Idoso, neste Junho Violeta, tem desenvolvido ações de proteção e combate à violência à pessoa idosa, e nesta oportunidade agradece à Vitrine Sem Rótulo pela parceria ao tratar a temática da proteção digital deste público. Prevenir é cuidar com respeito e dignidade”, observou a gestora da pasta, Cristina Santana Gonçalves.

O tema, de acordo com a fundadora e produtora da Vitrine sem Rótulos, Alessandra Ribeiro, buscou sensibilizar, conscientizar e alertar a plateia sobre crimes praticados nas redes sociais. “Quando trabalhamos com o público 60+, a gente compartilha informações e troca conhecimento. Para isso trazemos uma linguagem acessível e criativa para que compreendam e passem o conhecimento adiante”, disse Alessandra, que abordou o tema com o seu sócio e também produtor, Rogério Zanelato.

Aos 61 anos, Maria Aparecida da Conceição já foi vítima de golpe pelo celular, quando criminosos se passando por uma amiga e ligaram pedindo PIX. “Agora estou mais preparada e vou ficar mais atenta. Achei a palestra maravilhosa porque aprendi muitas coisas sobre os golpes e não vou mais cair”, afirmou a moradora do Jardim Presidente Dutra.

Aposentada como operadora de máquina, Maria Creuza dos Santos, que vive no Inocoop, aprovou a ação. “Vou levar as dicas que aprendi para os grupos de familiares, como a de ter uma palavra chave para identificar uma pessoa da família”, contou Maria Creuza, de 63 anos.