Primeiro MigraAção realiza mais de 700 atendimentos em apenas um dia

A Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos promoveu no domingo (15) na UBS do Jardim Jacy o primeiro MigraAção, um evento integrado que disponibilizou serviços essenciais gratuitos e acolhimento para migrantes e suas famílias. O sucesso da iniciativa está expresso na grande quantidade de atendimentos ao longo do dia, mais de 700.

O MigraAção teve a participação do Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur), agência da ONU responsável por proteger e apoiar refugiados. Com o apoio do poder público municipal, o Acnur garante o acesso de migrantes a serviços básicos e busca soluções para suas demandas. O órgão está presente em mais de 135 países e atua também nos casos em que as pessoas tenham que buscar refúgio em outro país.

O evento também teve a participação dos consulados da Bolívia, do Paraguai e do Peru, que montaram postos para a emissão de documentos. Animados, os paraguaios promoveram danças típicas do país. “O mais interessante de tudo foi que os bolivianos também resolveram participar, com suas próprias danças, que fortalecem a cultura e a identidade dos povos”, comentou o subsecretário Jorge Caniba Batista dos Santos. O cônsul-geral do Paraguai em São Paulo, Luis Fernando Avalos Fernandes, agradeceu à subsecretaria e ao prefeito Lucas Sanches pela realização do evento, que abre portas na relação entre ambos os países.

Já a Secretaria Municipal da Saúde realizou mais de 300 atendimentos médicos diversos, o que inclui vacinações, testes de infecções sexualmente transmissíveis, exames de Papanicolau e busca ativa de câncer bucal graças à articulação da Subsecretaria da Igualdade Racial junto aos consulados para promover a participação no evento. Ao longo dos seis primeiros meses do ano apenas 150 migrantes, apátridas e refugiados haviam passado pela UBS Jacy – o MigraAção, portanto, dobrou a quantidade de atendimentos em apenas um dia.

Por sua vez, uma van da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social disponibilizou inscrição e atualização dos dados do Cadastro Único para Programas Sociais (CadÚnico). Além disso, os interessados puderam fazer a inscrição no programa Minha Casa Minha Vida com a Secretaria de Habitação e a Associação Brasileira da Defesa da Mulher, da Infância e da Juventude (Asbrad) recebeu solicitações de CPF.

Já a Secretaria de Educação distribuiu cartilhas e foram sorteados diversos brindes aos participantes, como baú, sapateiras, pufes e um tanquinho, disponibilizado pela loja de móveis JK, enquanto que a Subsecretaria de Diversidade e Inclusão entregou materiais informativos e preservativos e a Cruz Vermelha promoveu ações de restabelecimento de laços familiares, com a realização de chamadas telefônicas, entrega de chips de celular com internet e orientações sobre a busca por pessoas desaparecidas.