Ginástica de Guarulhos dá espetáculo e conquista o título geral nos Jogos da Juventude

Nessa quinta-feira (19), a ginástica artística de Guarulhos simplesmente brilhou e se sagrou campeã dos Jogos Abertos da Juventude, que acontece em Lençóis Paulista, interior de São Paulo, ao conquistar sete medalhas em diferentes equipamentos.

No salto teve dobradinha guarulhense com Manuela Kriegel sendo a grande campeã e Juliana Macedo conquistando a prata com grandes exibições. Já as paralelas assimétricas garantiram mais dois pódios, com Juliana Macedo em primeiro lugar e Lara Santana ficando com o bronze, sendo que ela ainda foi vice-campeã no solo.

No individual geral, Manuela Kriegel garantiu o terceiro lugar. Com os resultados, Guarulhos garantiu o primeiro lugar geral por equipe.

As ginastas que participaram dessa conquista foram Estela Leal, Giovanna Castro, Lavínia de Souza, Deborah Cavalcante, Juliana Macedo, Lara Santana, Manuela Kriegel, Rebeca Goulart; e os técnicos Osmar Fagundes de Oliveira Júnior e Mônica Barroso dos Anjos.

O secretário de Esporte e Lazer Marcos Lisboa enalteceu o trabalho realizado na modalidade. “É gratificante ver os frutos de um trabalho 100% desenvolvido por professores da pasta. Só temos a agradecer por elevar o nome da cidade”.

Outros resultados

A equipe de tênis de mesa Dunamis Guarulhos e a equipe de basquete feminino se despediram dos Jogos Abertos da Juventude na última quinta-feira (19).

Já o handebol masculino Herkules/Aciseg/Guarulhos garantiu mais uma vitória, desta vez contra o Rio Claro por 38 a 13 e segue na disputa pelo campeonato.