Guarulhos realizará o Seminário de Combate ao Trabalho Infantil na terça-feira na OAB

Na próxima terça-feira (25), a Prefeitura de Guarulhos realizará o Seminário Trabalho Infantil e Proteção ao Adolescente Trabalhador, das 13h30 às 16h30, no auditório da OAB Guarulhos (rua Ipê, 201, Centro). A ação marca o Dia Mundial de Combate ao Trabalho Infantil, 12 de junho, e contará com a palestra do professor visitante da UFABC, o historiador Weber Lopes Góes, mestre em ciências sociais, doutor em ciências humanas e sociais e presidente do projeto social Meninos e Meninas de Rua. O evento é aberto ao público em geral.

O objetivo é sensibilizar a rede de proteção da criança e do adolescente quanto à violação de direitos e trazer as estratégicas do trabalho a partir dos 14 anos como jovem aprendiz.

’’Esta é uma atividade de extrema relevância para a garantia de direitos da criança e do adolescente. O combate ao trabalho infantil é bastante complexo. É uma desconstrução do senso comum de acreditar que é melhor trabalhar do que estar na rua. Tem também o trabalho doméstico que é tão difícil de identificar e de atuar, além das oficinas de costura e da exploração sexual, que é parte da realidade já que o município é cortado por rodovias’’, disse a educadora social da Secretaria de Direitos Humanos, Aline Pires, que é psicóloga e membro da coordenação da Comissão Intersetorial para a Construção e Monitoramento do Programa de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência – Guarulhos Cidade que Protege.

A iniciativa é do Fórum Municipal de Direitos da Criança e do Adolescente, em parceria com a Comissão Intersetorial para a Construção e Monitoramento do Programa de Atendimento a Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência – Guarulhos Cidade que Protege, sob coordenação da Secretaria de Direitos Humanos, e com a OAB Guarulhos.