Guarulhos Cidadania realiza mais de 580 atendimentos no CRAS Sítio dos Morros

A edição mais recente do programa Guarulhos Cidadania levou uma série de serviços essenciais gratuitamente para a população no CRAS Sítio dos Morros. Realizado pela Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, o evento resultou em um total de 583 atendimentos, beneficiando moradores da região com acesso facilitado a políticas públicas que atendem às suas principais necessidades.

Dentre os serviços mais procurados, o Cadastro Único realizou 153 atendimentos, seguido pela vacinação contra a gripe, que imunizou 160 pessoas. O programa Minha Casa, Minha Vida registrou 67 atendimentos habitacionais. Também foram oferecidos serviços como a emissão da Carteira do Idoso, coletas de escarro para diagnosticar tuberculose e outros testes rápidos de saúde, cortes de cabelo e manicure, além de orientações jurídicas com a Defensoria Pública.

Os moradores do Sítio dos Morros ainda puderam contar com atendimentos do Procon, orientações da Secretaria do Trabalho e serviços da EDP (companhia de energia elétrica), voltados para a melhoria da qualidade de vida da comunidade.

A ação, que tem o objetivo de aproximar a Prefeitura da população, especialmente das regiões mais periféricas, contou com o apoio de diversas secretarias municipais e instituições parceiras.

A Prefeitura de Guarulhos reafirma o compromisso da administração em promover a inclusão social e o acesso facilitado a direitos básicos.