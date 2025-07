Prefeitura realiza mutirão de roçagem na região do Pimentas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta quinta-feira (3), um mutirão de roçagem mecanizada do mato alto nas avenidas Landri Sales, Narain Sign e Roberto Venturole e também no Campo do Pimentas, próximo à avenida Juscelino Kubitschek de Oliveira. A ação, supervisionada pela Regional Pimentas, contou com a participação de seis equipes.

Para a execução do serviço, as equipes utilizaram roçadeiras, o equipamento giro, conhecido pela eficiência no corte, e um trator agrícola. Os resíduos gerados durante os trabalhos foram removidos pela Regional Pimentas.

A SAR tem promovido semanalmente mutirões de zeladoria em diversas regiões da cidade, com o apoio de equipes terceirizadas e servidores das oito regionais da pasta. As ações incluem serviços como roçagem e capina, varrição, remoção de inservíveis, desassoreamento de córregos, desobstrução de bocas de lobo, entre outros.