Cempics promove programação especial do Julho Amarelo com foco em saúde e bem-estar

O Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics), localizado no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta, preparou uma programação especial para o Julho Amarelo, mês dedicado à luta contra as hepatites virais. Ao longo do mês, o espaço oferecerá rodas de conversa, oficinas artísticas, práticas integrativas e eventos comemorativos com foco na prevenção, na promoção da saúde e no fortalecimento de vínculos entre os participantes. Todas as atividades são abertas ao público.

Atividades permanentes

Entre as atividades permanentes, destacam-se as práticas corporais realizadas regularmente às terças e quintas-feiras, às 7h15, com a fisioterapeuta Lívia Portugal. As sessões de Lian Gong ocorrem na tenda branca e, em dias frios, são transferidas para a sala do Cempics. Já no dia 22, às 9h15, haverá danças circulares conduzidas por Denise Antunes, próximo à tenda branca. Para participar, basta comparecer na data e horário marcados, com roupas leves e confortáveis.

Às terças-feiras, às 9h, também tem oficina de expressão artística do grupo Parque das Artes, na tenda branca. A proposta do grupo busca transformar o parque com intervenções visuais temáticas, utilizando diferentes materiais e valorizando a troca de saberes entre os participantes. As criações seguem a paleta de cores dos meses definidos pela Organização Mundial de Saúde e pelo Programa Movimenta Saúde.

Em julho, o grupo dará continuidade à produção da manta temática sobre a Carta da Terra, que será levada à COP30 pela artista Celi Pereira, embaixadora do Lixo Zero, e às mantas para gestantes dos grupos das UBS. As oficinas acontecerão nos dias, 8 e 29, intercalando com a prática de técnicas de macramê desenvolvidas de forma colaborativa.

Quem quiser colaborar com a produção das mantas pode doar novelos de lã, entregando-os diretamente no Cempics, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h. Para mais informações, o telefone de contato é (11) 2408-1366 (WhatsApp).

Atividades especiais

A programação começa no dia 23, às 8h, com o Primeiro Torneio de Dominó Angelina Diamante Murad, um evento internacional em homenagem à usuária do Cempics, que completou 90 anos em 2024, e idealizou a atividade realizada em parceria com o CME Júlio Fracalanza. Voltado a participantes a partir de 18 anos, o torneio terá vagas limitadas a 32 pessoas. As inscrições podem ser feitas até o dia 21 de julho, ou enquanto houver vagas, pelo link (bit.ly/InscricoesTorneioDominoAngelina) ou presencialmente na recepção do Cempics, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h.

No dia 24, às 9h, a médica e musicoterapeuta Telma de Moura Reis conduzirá a palestra “Hepatite viral: entenda, previna-se e proteja-se”, reforçando os cuidados de prevenção à doença. A atividade faz parte da programação mensal do Cempics para o Grupo Integrativo, mas é aberta ao público, sem necessidade de inscrição prévia, e acomoda até 30 pessoas.

Já no dia 28, às 9h30, será realizada a roda de conversa “Comunicação não violenta para cultivar boas relações”, com Bárbara Bezerra, cirurgiã-dentista e graduanda em psicologia. A atividade abordará estratégias para promover o diálogo empático e fortalecer os vínculos afetivos e sociais.

Encerrando a programação do mês, no dia 31, às 9h, a psicóloga e criadora do Espaço Vila Cultural será a convidada para mediar a roda de conversa “A amizade como pilar da saúde mental: o valor do apoio mútuo”. O encontro, realizado em alusão ao Dia Mundial da Amizade, celebrado em 30 de julho, também faz parte da programação mensal aos integrantes do Grupo Integrativo, mas é aberto ao público interessado no tema.

Sobre o Grupo Integrativo

Trata-se de um grupo educativo que tem por objetivo esclarecer, motivar e auxiliar os usuários no autogerenciamento de seus hábitos ligados à saúde e ao estilo de vida saudável, estimulando a reflexão sobre a própria saúde e incentivando mudanças de comportamento com o apoio das Práticas Integrativas e Complementares da Saúde. A participação é gratuita e aberta ao público. Interessados em fazer parte do grupo podem procurar diretamente a equipe do Cempics, de segunda a sexta-feira, das 7h às 17h ou entrar em contato pelo número (11) 2408-1366 (WhatsApp) para obter mais informações.

Serviço

O Cempics está localizado no Parque Júlio Fracalanza, que fica na rua Joaquim Miranda, 471, na Vila Augusta.