Prefeitura abre quatro UBSs no sábado para vacinação e demais serviços de atenção primária

Como parte do programa Saúde Toda Hora da Prefeitura de Guarulhos, as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Jardim Munhoz, Taboão, Jovaia e Cummins estarão abertas neste sábado (5), das 8h às 16h, para oferecer atendimentos de atenção primária à população.

Durante o funcionamento das quatro UBSs, estarão disponíveis vacinação (inclusive contra a gripe e febre amarela), retirada de medicamentos, aferição de pressão arterial e de glicemia (com pedido médico), testes rápidos para detecção de HIV, sífilis e hepatites B e C, além de orientações sobre saúde e bem-estar, todos sem necessidade de agendamento prévio.

A vacinação contra a gripe e a febre amarela estarão disponíveis para toda a população a partir dos seis meses de idade. No caso da gripe, o foco são os grupos prioritários, como crianças menores de 6 anos, idosos, gestantes, puérperas, pessoas com comorbidades e outros públicos mais expostos. Para se vacinar, é necessário apresentar documento com foto, cartão SUS e, no caso das crianças, é fundamental levar a carteirinha de vacinação.

As consultas médicas e o exame de Papanicolau, essenciais para o cuidado contínuo com a saúde, devem ser agendados com antecedência. O agendamento pode ser feito diretamente na unidade ou pelo aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Sobre o programa Saúde Toda Hora

O programa Saúde Toda Hora tem como objetivo ampliar o acesso da população aos serviços da atenção primária, inclusive fora do horário comercial, beneficiando especialmente quem não consegue ir à UBS durante a semana.

Serviço

UBS Jardim Munhoz: rua Professor José Munhoz, 474, Jardim Munhoz

UBS Taboão: rua Maria Elisa, 80, Parque Santo Agostinho

UBS Jovaia: avenida Brigadeiro Faria Lima, 1362, Jardim Rossi

UBS Cummins: rua Plácido Ivo de Mello, 68, Cidade Jardim Cumbica