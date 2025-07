Prefeitura de Guarulhos promove passeio gratuito ao Parque da Mônica para crianças com deficiência

A alegria e os muitos rostos sorrindo tomaram conta das 300 pessoas, entre crianças com deficiência e seus acompanhantes, que participaram nesta quinta-feira (3) do passeio gratuito ao Parque da Mônica, em São Paulo. Promovido pela Prefeitura de Guarulhos, através da Subsecretaria de Acessibilidade e inclusão, em parceria com o parque de diversão, a atividade da programação de férias contemplou crianças e jovens com deficiências visual, motora, Transtorno do Espectro Autista (TEA), entre outras.

“A maior recompensa para quem acredita na inclusão como caminho de transformação é ver cada sorriso. Cada criança que esteve no Parque da Mônica hoje não apenas se divertiu, mas ocupou um espaço que é seu por direito — o espaço do lazer, da convivência e da alegria. Agradeço a cada família que confiou nesse momento e à equipe do parque que nos acolheu com tanto carinho. A inclusão só é real quando é vivida, sentida e celebrada. E hoje, Guarulhos fez isso”, afirmou a subsecretária Mayara Maia.

Aos 14 anos, a jovem Lorena Godardiano Pereira de Souza, apreciou o passeio, especialmente a atração Missão Fundo do Mar. “Gostei muito de ir ao cinema que soltou imagens com um monte de água. A gente ficou gritando e foi muito legal”, disse a adolescente, que possui deficiência motora, referindo-se a uma atração interativa que tem efeitos tecnológicos especiais e simula uma aventura no fundo do mar.

Thais do Nascimento Santos, mãe do Kauan Emanuel, de seis anos e que tem TEA, também aprovou a atividade. “Foi uma experiência maravilhosa e acolhedora com momentos significativos tanto para as crianças quanto para as famílias. Meu filho aproveitou todas as atrações oferecidas e demonstrou entusiasmo e alegria, especialmente ao interagir com brinquedos sensoriais, os quais chamaram muito sua atenção, como no caso do jogo de futebol virtual”, revelou a moradora do Jardim São Domingos, que contou também com a companhia de seu outro filho Iury, de 17 anos no passeio.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.