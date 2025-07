Formatura do NIP celebra capacitação de 830 alunos em cursos profissionalizantes

Na última quinta-feira (3), o CME Adamastor recebeu a formatura do primeiro semestre de 2025 do Núcleo de Inclusão Produtiva (NIP), reunindo formandos, familiares, professores e autoridades em um evento marcado por reconhecimento, emoção e conquistas. Ao todo, 830 alunos concluíram cursos de qualificação profissional oferecidos nos dois polos do programa, com apoio de parceiros como o Centro de Convenções do Hotel Santa Mônica, o CEU Continental e o CEU Bonsucesso.

A cerimônia contou com a presença do secretário Henrique Menezes, que destacou o impacto social do programa: “Queria agradecer aos professores pelo trabalho que vocês fizeram. Foi um primeiro semestre fantástico, 830 pessoas que vocês mudaram a trajetória e a vida, porque isso aqui é geração de oportunidade, é desenvolvimento social, é o nosso papel enquanto secretaria”.

A primeira-dama de Guarulhos e presidente do Fundo Social de Solidariedade, Caroline Sanches, também participou do evento e homenageou os educadores, entregando um brinde simbólico aos professores presentes: “Quero parabenizar a cada um de vocês, a equipe, os professores, a assistência social, todos que estão aqui presentes. A salva de palmas neste dia vai para vocês”.

A formanda Damiana Quinto de Souza, que concluiu os cursos de Designer de Sobrancelha e Depilação, agradece a oportunidade de se qualificar em uma nova profissão: “Foi muito gratificante, porque eu aprendi técnicas que eu não sabia. Era um sonho dentro de mim, e esse sonho hoje está sendo realizado”.

Dos 830 alunos do primeiro semestre, 514 são formandos do NIP, 77 dos CEUs e 161 do Santa Mônica: 161.

Professores que contribuíram para o sucesso da formação:

Design de Unhas em Gel – Juliana Francini

Manicure – Bernadete Fiorillo

Depilação – Célia Regina

Designer de Sobrancelhas – Jussara Souza

Cabeleireira – Cristina Freitas

Culinária Japonesa Arthur Kiyoshi

Culinária para Buffet – Noeli Nogueira

Culinária Brasileira – Manoel Rodrigues

Doces e Sobremesas – Maroli Pereira

Panificação Artesanal- Sandro Morales

Costura Básica e Avançada – Nativa Arruda

Costura Criativa – Marlene Monteiro

Culinária infantil – David Novais

O evento reafirma o compromisso da Secretaria com a promoção de inclusão, qualificação e desenvolvimento social, por meio da capacitação profissional gratuita e de qualidade, gerando oportunidades reais para centenas de pessoas.