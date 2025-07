Guarulhos conquista três vitórias na estreia dos Jogos Regionais

Nesta sexta-feira (4), o vôlei e tênis de mesa de Guarulhos estrearam nos Jogos Regionais, realizados em São José dos Campos, com grandes resultados.

O vôlei feminino enfrentou a cidade de Piquete e venceu por 2 sets a 0, mesmo resultado do vôlei masculino diante de Poá. As disputas aconteceram no Ginásio Delmar Buffulin.

O tênis de mesa Dunamis/Guarulhos garantiu a vitória no torneio por equipes por 3 sets a 0 contra Arujá, em partida realizada no Centro Comunitário João Cordeiro dos Santos.

O secretário de Esportes e Lazer, Marcos Lisboa, enalteceu esse começo de competição. “Temos que parabenizar as equipes por conquistarem 100% de aproveitamento na estreia da cidade nos Jogos Regionais”.

Neste sábado (5), Guarulhos terá mais compromissos. Com a competição de judô, às 9h, no SESI São José dos Campos; ginástica rítmica, também no mesmo horário, no Complexo Esportivo Teatrão. O tênis de mesa segue sua competição às 14h contra Lorena, no Centro Comunitário João Cordeiro dos Santos. E o dia finaliza com o vôlei masculino enfrentando Caçapava, às 19h, no Ginásio Delmar Buffulin.