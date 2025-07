Calçadão Dom Pedro II recebe ações de combate às hepatites virais no Julho Amarelo

A Prefeitura de Guarulhos realizou nesta sexta-feira (4), no Calçadão Dom Pedro II, uma ação focada no Julho Amarelo, campanha de prevenção às hepatites virais. Equipes da Secretaria de Saúde abordaram munícipes e realizaram a entrega de 110 kits de prevenção, 576 preservativos externos, 120 preservativos internos e 600 sachês de gel lubrificante, reforçando o compromisso da administração municipal com o bem-estar e a prevenção.Essa iniciativa alcançou 150 pessoas, com a entrega de 110 kits de prevenção, 576 preservativos externos, 120 preservativos internos e 600 sachês de gel lubrificante, reforçando o compromisso de Guarulhos com o bem-estar e a prevenção.

As hepatites virais mais comuns no Brasil são causadas pelos vírus A, B e C, e seus sintomas gerais incluem cansaço, febre, mal-estar, vômitos, dor abdominal, pele e olhos amarelados, urina escura e fezes claras.

Hepatite A: De caráter agudo, seu tratamento se baseia em repouso e cuidados com a dieta. Em adultos, pode evoluir para hepatite fulminante. A prevenção é simples: lavagem das mãos, uso de água tratada, saneamento básico e higienização dos alimentos. A vacina é parte do calendário nacional de imunização para crianças de 15 meses até 5 anos, disponível em todas as Unidades Básicas de Saúde (UBS). Além disso, a vacina também é oferecida, em um esquema de duas doses, para pessoas acima de um ano de idade com condições de saúde específicas, como hepatopatias crônicas de qualquer etiologia, HIV, imunodepressão, entre outras.

Hepatite B: Pode ser aguda, com cura espontânea, ou se tornar crônica. Se cronificada, não há cura, mas o tratamento disponível ajuda a reduzir o risco de progressão da doença. A prevenção inclui o uso de preservativos, materiais esterilizados ou descartáveis e o não compartilhamento de objetos de uso pessoal. A boa notícia é que a vacina contra a hepatite B está disponível para todas as faixas etárias.

Hepatite C: Aproximadamente 70% dos casos cronificam. Contudo, os tratamentos atuais com antivirais são altamente eficazes, alcançando taxas de cura superiores a 95%. A prevenção é similar à da hepatite B, uso de preservativos, materiais esterilizados e não compartilhamento de itens pessoais que possam ter contato com sangue.

Cenário em Guarulhos e acesso aos serviços

Entre 2020 e 2024, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação (Sinan) registrou 707 casos confirmados de hepatites virais em moradores de Guarulhos. Somente em 2024, foram confirmados 18 casos de Hepatite A, 37 de Hepatite B e 119 de Hepatite C, o que ressalta a importância contínua das ações de prevenção e combate na cidade.

A Secretaria de Saúde de Guarulhos reforça que o enfrentamento às hepatites virais é um compromisso constante, por meio de estratégias de promoção, prevenção, diagnóstico precoce e acesso ao tratamento, todos garantidos pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Para facilitar o acesso da população, os testes rápidos para as Hepatites B e C estão disponíveis em todas as UBS, Unidades de Pronto Atendimento (UPA), Prontos Atendimentos (PA) e nos serviços especializados em HIV/Aids e hepatites virais do município (CTA e SAE Carlos Cruz). As vacinas para as hepatites também são oferecidas nessas unidades, e o tratamento para as Hepatites B e C é realizado no CTA e SAE Carlos Cruz.