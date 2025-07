Cata-Tralha atende a região do Cidade Soberana neste fim de semana

Os caminhões da operação Cata-Tralha de recolhimento de inservíveis como móveis velhos, colchões e eletrodomésticos passarão pelas ruas do bairro Cidade Soberana neste sábado (21) e no domingo (22).

Para utilizar o serviço da Prefeitura de Guarulhos os moradores dos endereços atendidos devem deixar os itens que desejam descartar na frente de suas residências até as 9h do dia da passagem do caminhão, sem atrapalhar os pedestres e o trânsito. A Secretaria de Serviços Públicos informa que não são recolhidos entulho, lixo doméstico e animais mortos.

Confira a programação

Sábado e domingo, dias 19 e 20

Cidade Soberana

Avenida Cidade de Santos, avenida Ronaldo Beltran Saraceni , avenida Lagedão, avenida Mato Grosso, avenida Minas Gerais, avenida Monte Alegre, avenida Tanque D’Arca, avenida das Margaridas, estrada Guarulhos-Nazaré (4200 a 5800), praça Conchas, praça Estrela, praça Piracicaba, praça da Alegria, rua Antonina, rua Apucarana, rua Araxá, rua Barra da Estiva, rua Batatais, rua Belo Horizonte, rua Bom Jesus, rua Botucatu, rua Buriti, rua Cajari, rua Cambuci, rua Canto do Buriti, rua Carolina, rua Castro, rua Caxambu, rua Caçapava, rua Cerro Azul, rua Congo, rua Dianópolis, rua Estados Unidos, rua França, rua Gália, rua Ipamerim, rua Ipanema, rua Ipixuna, rua Itapetininga, rua Itatiba, rua Itaveira, rua Jaboticabal, rua Jacarezinho, rua Jaguariaiva, rua Jaú, rua Lavínia, rua Limeira, rua Mateus, rua Niterói, rua Ouro Preto, rua Palma, rua Palmeira, rua Paranaguá, rua Pedranópolis, rua Pirassununga, rua Pirenópolis, rua Ponta Grossa, rua Poços de Caldas, rua Prata, rua Projetada, rua Ribeirão Preto, rua Rio Negro, rua Rio Preto, rua Rio de Janeiro, rua Rolândia, rua Sambaíba, rua Santa Maria Madalena, rua Santarém Novo, rua São João do Meriti, rua Tabocas, rua Taubaté, rua Teresópolis, rua Tomazina, travessa Barra da Estiva, travessa Castro, travessa Ipanema, travessa Monte Verde, travessa Palma, travessa Um, viela Barra da Estiva, viela Lençóis, viela Macaubas, viela Somália, viela Sudão, rua Um, rua Dois , rua Três , rua Quatro , rua Cinco, rua Seis , rua Sete, rua Oito , rua Nove , rua Dez, rua Onze, rua Doze , rua Treze , rua Quatorze , rua Quinze, rua Dezesseis e rua Dezessete.