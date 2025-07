Saúde Toda Hora abre três UBSs no sábado e reforça vacinação e testagem rápida para hepatites B e C

Neste sábado (19), as Unidades Básicas de Saúde (UBSs) São Ricardo, Taboão e Nova Cidade funcionarão das 8h às 16h pelo programa Saúde Toda Hora, da Prefeitura de Guarulhos. A iniciativa visa facilitar o acesso da população aos serviços de atenção primária, com destaque para a vacinação e a testagem rápida para diagnóstico das hepatites B e C, como parte da campanha Julho Amarelo, de combate às hepatites virais.

Para se vacinar é necessário apresentar documento com foto, o cartão do SUS e, no caso das crianças, a carteirinha de vacinação para avaliação do esquema vacinal. Entre os imunizantes disponíveis, a Secretaria da Saúde destaca a vacina contra o sarampo, em razão do risco de reintrodução do vírus no Estado de São Paulo, e contra a gripe, que ainda não atingiu a meta de cobertura de 90% entre os grupos prioritários.

Segundo o Boletim Semanal de Imunização de Guarulhos, da Campanha de Vacinação contra Influenza, divulgado em 10 de julho, os públicos com menor adesão à vacina da gripe são as pessoas com comorbidades e puérperas, com apenas 3% de cobertura. Já entre as gestantes, a taxa sobe para 25%, seguida por 33% entre as crianças e 45% entre os idosos. Desde o início da campanha, em 2 de abril, a cidade aplicou 248.142 doses da vacina, sendo que a população-alvo total é de 463.443 pessoas.

Além das vacinas, também estarão disponíveis os testes rápidos para hepatites B e C. A recomendação do Ministério da Saúde é para que todas as pessoas com mais de 20 anos realizem o exame ao menos uma vez na vida, já que essas infecções podem evoluir silenciosamente e causar sérios danos ao fígado.

Outros atendimentos também serão oferecidos nas três UBS, como aferição de pressão arterial e glicemia (com solicitação médica), dispensação de medicamentos, acompanhamento das condicionalidades do programa Bolsa Família, consultas médicas e exame preventivo de Papanicolau. Para esses dois últimos serviços, é necessário realizar o agendamento presencialmente ou por meio do aplicativo Saúde Guarulhos (bit.ly/3E13Wek).

Serviço

UBS São Ricardo: Rua Soldado Jair da Silva Tavares, 4, Vila São Ricardo

UBS Taboão: Rua Maria Elisa, 80, Parque Santo Agostinho

UBS Nova Cidade: Rua Ângelo Roberto Orsomarso, 146, Jardim Nova Cidade