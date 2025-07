Prefeitura inaugura Núcleo do Idoso na Cidade Satélite com atendimento humanizado e atividades diversificadas

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Assistência Social, inaugura nesta sexta-feira (18), às 10h, mais um importante espaço voltado à população com mais de 60 anos: o novo Núcleo do Idoso, localizado na rua dos Jesuítas, 483, na Cidade Satélite. A iniciativa ressalta o compromisso da administração municipal com o cuidado e o bem-estar da terceira idade.

O novo núcleo faz parte do projeto 60+, coordenado pela Subsecretaria do Idoso, que hoje conta com cerca de 2.500 participantes inscritos em seus polos. O espaço foi pensado para oferecer atendimento mais próximo e humanizado, com salas adaptadas para diferentes atividades e grupos reduzidos, garantindo qualidade e atenção individualizada.

Entre os ambientes disponíveis, estão:

Sala multifuncional, com aulas de pilates, ginástica e atividades funcionais para grupos de até 8 pessoas;

Sala de inclusão digital, com atendimentos para até 4 idosos por vez, onde serão ensinados a utilizar celular e computador;

Sala de convivência, com aulas de memorização, canto e socialização, também com grupos de 8 idosos;

Sala de atendimento digitalizado, para serviços como medição de pressão arterial e glicemia, além de atendimento com psicólogo e assistente social;

Na área externa será oferecido um espaço para as aulas regulares do programa 60+, promovendo saúde e interação social.

A expectativa é de que o novo Núcleo atenda de 300 a 400 idosos da região, com atividades diárias de segunda a sexta-feira, somadas às ações já desenvolvidas pelos polos do 60+.