GCM captura foragido da Justiça em ação no Jardim Flor da Montanha

Agentes da Ronda Ostensiva (Romu) da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos capturaram na noite de quinta-feira (17) um homem foragido da Justiça por não pagamento de pensão alimentícia no Jardim Flor da Montanha.

A prisão ocorreu durante o atendimento da equipe a uma demanda da Central 153 sobre uma perturbação do sossego público provocada por adegas na rua Edson de Souza. No local, os agentes constataram o barulho causado por caixas de som e a presença de muitas pessoas, as quais foram averiguadas e em nome de uma delas um mandado de prisão pendente de cumprimento por não pagamento de pensão alimentícia.

Ao proprietário, que prontamente desligou o equipamento, foi determinado o encerramento das atividades em virtude do horário acima das 23h. A equipe conduziu o foragido ao 1° Distrito Policial (avenida Monteiro Lobato, 224 – Centro), onde a autoridade policial lavrou boletim de ocorrência por captura de foragido.