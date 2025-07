Prefeitura promove visita guiada ao Senac para pessoas com deficiência visual

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão realizou nesta quinta-feira (17) uma visita guiada para pessoas com deficiência visual às instalações da unidade Luís Faccini do Senac, no Centro. Trata-se de mais uma edição do Rolezinho de Bengala, que oferece passeios culturais e de lazer possibilitando aos participantes conhecerem e explorar os espaços da cidade.

O passeio ao Senac foi marcado por um bate-papo entre o grupo de deficientes visuais e os alunos do curso de segurança no trabalho da instituição de ensino, no qual os visitantes contaram sobre suas experiências em empregos anteriores e a questão da segurança no trabalho em relação à condição que enfrentam, que os impede de trabalhar.

“A inclusão acontece quando pessoas com deficiência visual ocupam espaços de aprendizado, cultura e troca. O Rolezinho de Bengala mostra que a cidade é de todos – basta garantir acessibilidade e oportunidade”, disse a subsecretária Mayara Maia.

O grupo conheceu também as salas, os cursos, o espaço de convivência e a biblioteca, onde puderam utilizar recursos acessíveis como a leitura de textos em Braille e o jogo de dominó acessível.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.

Na próxima segunda-feira (21), o Rolezinho de Bengala acontecerá às 9h no Parque Júlio Fracalanza (rua Joaquim Miranda, 471, Vila Augusta). Interessados podem se inscrever para participar pelo telefone (11) 2414-3685.