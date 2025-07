UNG abre inscrições para premiação de vídeos com foco na COP30

A Universidade Guarulhos (UNG) está com inscrições abertas para a premiação de vídeos “Osga na Escola”, voltada a estudantes do terceiro ano do Ensino Médio. A iniciativa integra a programação do tradicional Festival de Vídeos Universitários da Ser Educacional e tem como tema “COP 30 e o Brasil que inova: conhecimento e soluções para um planeta sustentável”.

As inscrições para a fase regional podem ser feitas até dia 15 de setembro, na UNG, assim como a entrega da documentação necessária, de acordo com as regras do edital. Podem participar equipes de até 8 estudantes, desde que estejam matriculados até a data limite.

Os trabalhos audiovisuais concorrem ao prêmio de Melhor Filme “Osga na Escola” e são avaliados por uma comissão técnica da Universidade. Os finalistas são anunciados no dia 30 de setembro, durante cerimônia na Instituição de Ensino Superior.

Os três primeiros colocados recebem troféu e certificado, além de garantir vaga na etapa nacional, representando o município no Festival Osga de Vídeos Universitários. As produções selecionadas são enviadas pela comissão local até 9 de outubro. Na fase nacional, apenas uma equipe é a grande vencedora e recebe tablets como premiação.

“Iniciativas como essa promovem o protagonismo estudantil e incentivam a reflexão crítica sobre temas urgentes, como as mudanças climáticas. E a UNG tem orgulho de estimular a criatividade, a inovação e o compromisso com um futuro sustentável”, afirma o reitor Yuri Neiman.

Para obter mais informações sobre a inscrição, a documentação necessária e as orientações para a produção dos vídeos, os interessados devem acessar o edital no link a seguir: https://www.uninassau.edu.br/sites/ung.br/files/documentos/2025/07/edital_-_premiacao_de_video_osga_na_escola_1_0.pdf