Zoológico atrai 1.700 pessoas com atividade no Dia Mundial da Cobra

A jiboia Raul, resgatada pela Guarda Ambiental há alguns anos, e moradora do Zoológico de Guarulhos, foi a estrela da atividade em comemoração ao Dia Mundial da Cobra comemorado em 16 de julho. Entre os dias 15 e 17, cerca de 1.700 pessoas participaram da atividade realizada pela equipe de educação ambiental do parque para conscientizar a população sobre a importância das serpentes para o equilíbrio do ecossistema e também sobre o que fazer em caso de acidentes com cobras.

A atividade é parte da agenda de férias do zoo, que terá continuidade na próxima semana, terça (22), quinta (24) e sexta-feira (25), também entre 10h e 16h, quando o destaque será um dos animais mais misteriosos e poderosos do parque, que faz parte do grupo de parentes vivos mais próximos dos dinossauros, com exceção das aves, o jacaré-do-papo-amarelo, réptil crocodiliano (Caiman latirostris), na oficina Jacaré de boa na lagoa. A atividade será em frente ao lago onde mora o Jacoa, morador mais antigo do Zoológico.

Outras atividades especiais para o mês são um bate-papo com a Guarda Ambiental sobre os perigos do uso do cerol, das 10h às 15h30, na próxima quarta-feira (23). Já no dia 28 (segunda-feira), o zoo comemora as bodas de frutas em referência aos quatro anos de união do casal de sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), tipo de sagui natural da Amazônia brasileira, com explicação sobre a espécie entre 10h e 16h e enriquecimento ambiental do recinto às 14h, e, por fim, no dia 31 (quinta-feira), Dia do Vira-lata, às 14h, veterinários do Departamento de Proteção Animal (DPAN) e educadores do parque vão bater um papo sobre guarda responsável e ensinar a confeccionar brinquedos para entreter os cachorros. A participação em todas as atividades é gratuita.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto todos os dias durante julho, das 9h às 17h, com entrada até às 16h30. O parque conta com estacionamento gratuito, lanchonete, área para piquenique e parque infantil. Entrada gratuita. Acompanhe mais informações no Instagram zooguarulhos.