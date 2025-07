Primeiro Núcleo do Idoso é inaugurado pela Prefeitura na Cidade Satélite

A Prefeitura de Guarulhos inaugurou nesta sexta-feira (18), na Cidade Satélite, o primeiro Núcleo do Idoso, espaço dedicado ao acolhimento e bem-estar da população idoso. O equipamento, totalmente estruturado para promover saúde, lazer e inclusão digital, representa mais um passo no fortalecimento das políticas públicas voltadas ao público 60+.

Durante a cerimônia de entrega, participantes do Movimento 60+ Ativação participaram de um aulão de dança e descerraram a placa com o prefeito Lucas Sanches, que destacou o volume de inaugurações e o impacto do novo espaço para a região:

“Nesta mesma rua, inauguramos este ano um CRAS e um CREAS. O primeiro Núcleo do Idoso fará a diferença em uma rua que era tomada por drogas, assaltos e furtos. O morador da região sabe muito bem disso. A população estava sempre cobrando e pedindo bons equipamentos, com padrão de qualidade. Não é só estético, mas o interior, os projetos que têm aqui dentro melhorarão a vida dos nossos idosos e da população que mora aqui”, declarou.

O secretário de Desenvolvimento e Assistência Social, Henrique Menezes, salientou o compromisso da gestão com os idosos e o crescimento dos polos 60+ na cidade:

“Nosso prefeito nos deu essa oportunidade de caminhar junto pela melhoria da nossa cidade, cuidando de quem mais precisa. Quando vocês, 60+, estão aqui dando risada, convivendo e conversando, não estão em uma UBS, não estão no hospital, e para nós isso é muito importante, é motivo de muita alegria. Assumimos a gestão com 1.000 inscritos nos polos do 60+. Hoje estamos batendo quase 3.000 inscritos. Eram 27 polos, agora são 43 para gerar oportunidade e levar o serviço público para perto das pessoas. Usufruam muito desse equipamento, é de vocês”, afirmou.

O Núcleo do Idoso conta com uma infraestrutura moderna, segura e acolhedora. Entre os ambientes disponíveis, estão:

– Sala multifuncional, com aulas de pilates, ginástica e atividades funcionais para grupos de até 8 pessoas;

– Sala de inclusão digital, com atendimentos para até 4 idosos por vez, onde serão ensinados a utilizar celular e computador;

– Sala de convivência, com aulas de memorização, canto e socialização, também com grupos de até 8 idosos;

– Sala de atendimento digitalizado, para serviços como medição de pressão arterial e glicemia, além de atendimento com psicólogo e assistente social.

A nova unidade reforça o compromisso da Prefeitura com a promoção de saúde e inclusão para a população idosa de Guarulhos.