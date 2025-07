Museu Catavento chega a Guarulhos com programação interativa para toda a família nas férias de julho

As férias de julho ganharam um reforço de peso em Guarulhos! A partir do dia 5 de julho, o Internacional Shopping recebe a mostra “Catavento no Shopping – Museu de Ciências”, promovida pelo Museu Catavento, instituição da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Estado de São Paulo.

Instalada na Praça de Eventos (Piso I, próximo ao Poupatempo), a exposição gratuita segue até 4 de agosto e promete encantar públicos de todas as idades com uma programação que alia entretenimento, interatividade e conhecimento científico.

Atualmente, um dos grandes desafios enfrentados pelas famílias é encontrar atividades que tirem as crianças das telas e as envolvem de maneira significativa. Pensando nisso, a exposição chega como uma oportunidade ideal para conectar pais e filhos em torno da curiosidade pela ciência, promovendo momentos de aprendizado leve, divertido e compartilhado.

O público poderá explorar 14 experiências interativas, com temáticas como Física, Biologia e Astronomia, que despertam a imaginação, estimulam o raciocínio e aproximam crianças, jovens e adultos do universo científico de forma prática e encantadora. Entre os destaques, os visitantes poderão arrepiar os cabelos com o clássico Gerador de Van de Graaff, sentar-se em um banco de pregos sem sentir dor, explorar a origem do cinema com o Praxinoscópio, entender o movimento dos planetas com o Poço Gravitacional e curtir muitas outras surpresas que transformam o conhecimento em diversão.

“A mostra reforça o compromisso do Internacional Shopping em oferecer programações de férias com conteúdo e interação. Aqui, a diversão anda lado a lado com o aprendizado, e toda a família sai ganhando”, destaca Débora Viana, gerente de marketing do Internacional Shopping.

A entrada é gratuita, e crianças menores de 12 anos devem estar acompanhadas por um responsável. A exposição é uma amostra das inúmeras atrações que o Museu Catavento oferece em sua sede oficial, e chega ao shopping como uma experiência educativa e inesquecível para quem busca mais do que lazer: busca conexão e significado nessas férias.

Serviço: Museu Catavento no Internacional Shopping Guarulhos

Data: 05 de julho a 04 de agosto

Horários: Segunda a sexta e domingos: das 12h às 20h – Sábados: das 12h às 21h

Onde: Internacional Shopping – Guarulhos – Praça de Eventos (piso I – próximo ao Poupatempo)

Entrada: Gratuita

Classificação indicativa: Livre para qualquer idade (crianças de até 12 anos devem estar acompanhadas pelos responsáveis) – o circuito tem duração média de 25 minutos

Informações: https://www.internacionalshopping.com/