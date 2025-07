GCM resgata coruja mocho-diabo ferida por linha cortante de pipa no Cidade Satélite Cumbica

Agentes da Inspetoria Ambiental da Guarda Civil Municipal (GCM) de Guarulhos resgataram na quinta-feira (17) uma coruja mocho-diabo com ferimentos nas asas no bairro Cidade Satélite Cumbica.

Acionada pela Central 153, a equipe que recebeu a demanda de um cidadão na rua Guarani D’oeste. A ave silvestre estava ferida e com cortes profundos nas asas, provenientes de linha cortante de pipa. Nesse período de férias escolares há um aumento no número de incidentes, alguns com lesões graves e até fatais com aves e pessoas devido ao uso ilegal da linha cortante com cerol ou chilena.

A GCM alerta que ampliou as ações de combate ao uso de linhas cortantes, informando que Guarulhos tem a Lei n° 7768/2019, que proíbe a comercialização, fabricação e utilização de cerol e linha chilena em pipas.

A coruja mocho-diabo foi encaminhada ao Centro de Triagem e Recuperação de Animais Silvestres de São (Cetras-SP), onde receberá atendimento médico-veterinário.