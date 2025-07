Guarulhos reforça cuidados com a saúde durante o tempo seco de inverno

Com a intensificação dos dias secos em algumas regiões do Estado de São Paulo, a Prefeitura de Guarulhos reforça a importância da informação e da conscientização da população sobre os impactos desse clima na saúde, especialmente durante o inverno.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) recomenda que a umidade do ar esteja em torno de 60% para garantir o bem-estar da população. Quando esse índice fica muito abaixo, como ocorre com frequência nos meses mais frios, o corpo tem mais dificuldade para se proteger, aumentando os casos de problemas respiratórios e alérgicos.

O tempo seco pode provocar irritação nos olhos, sangramento nasal e ressecamento da pele e dos lábios. Além disso, esse tipo de clima costuma vir acompanhado de maior concentração de poluentes, o que agrava os riscos à saúde e contribui para o aumento de doenças respiratórias, cardiovasculares e neurológicas, especialmente entre pessoas mais vulneráveis.

Em Guarulhos, nesta sexta-feira (18), os índices de qualidade do ar divulgados pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb) estão em nível moderado, com 55 na estação do Paço Municipal e 70 no bairro dos Pimentas. Embora ainda considerados aceitáveis, esses valores já podem causar desconforto em crianças, idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, podendo provocar sintomas como tosse, falta de ar, febre e sinais gripais persistentes.

Para reduzir esses efeitos, a Secretaria da Saúde orienta a adoção de cuidados simples no dia a dia, como manter-se bem hidratado, com consumo frequente de água; evitar atividades físicas ao ar livre entre 10h e 16h, período mais quente e seco do dia; umidificar os ambientes com toalhas molhadas, baldes com água ou umidificadores, com atenção à limpeza para evitar mofo; higienizar as narinas com soro fisiológico; e manter os espaços bem ventilados.

Também é importante usar hidratantes para proteger a pele e os lábios, além de adotar a etiqueta respiratória ao tossir ou espirrar, cobrindo o rosto com o braço ou lenço descartável. Essas ações ajudam a reduzir a transmissão de vírus e a proteger a saúde individual e coletiva.

A rede pública de saúde está preparada para orientar e atender a população. Em casos de sintomas leves, como coriza, espirros, dor de garganta, tosse leve e mal-estar moderado, a recomendação é procurar a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima. Já sinais mais intensos, como dificuldade para respirar, febre alta persistente e dor no peito, exigem atendimento imediato nas unidades de pronto atendimento (UPA e PA).

Além disso, a vacinação contra a gripe segue disponível nas UBS para todas as pessoas a partir dos seis meses de idade, enquanto durarem os estoques. A medida é fundamental para reforçar a proteção da população durante o inverno, com foco especial nos grupos mais vulneráveis, como idosos, crianças, gestantes e pessoas com comorbidades.

Alerta contra incêndios no tempo seco

Outro ponto de atenção neste período é o aumento do risco de incêndios, favorecido pela vegetação seca e pela baixa umidade do ar. Por isso, a Prefeitura de Guarulhos, por meio da Defesa Civil Municipal, reforça o alerta para que a população não queime lixo, não realize queima controlada de vegetação e não solte balões, além de descartar resíduos corretamente, contribuindo para a prevenção de acidentes e para a preservação do meio ambiente.

Conforme o Decreto Municipal nº 42.745/2025, quando a umidade relativa do ar (URA) atingir o índice de 30%, caracterizando estado de atenção, a Defesa Civil emitirá alertas à população por meio de mensagens SMS. Para receber as notificações sobre baixa umidade e temperaturas, basta enviar um SMS com o número do CEP de interesse para o número 40199.