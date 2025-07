Shopping Bonsucesso celebra a magia do circo em programação especial para as férias

As tão aguardadas férias de julho chegaram e o Shopping Bonsucesso preparou uma programação recheada de magia para as crianças. Nos dias 20 e 27 de julho (domingos), o shopping promove o Circo Fantástico do Bonsucesso, com uma série de atrações gratuitas que permitem que os pequenos tenham a experiência de descobrir os encantos do circo.

Voltado para crianças de 3 a 12 anos, o evento contará com oficinas de perna de pau, pratinho de equilíbrio, slackline, malabarismo com bolinhas e interação com palhaços, sempre com o acompanhamento de oficineiros especializados. Além disso, haverá a distribuição gratuita de pipoca para as crianças participantes.

As oficinas acontecerão em dois períodos: das 14h às 15h30 e das 16h10 às 17h40, com o show dos palhaços acontecendo entre os dois turnos, das 15h30 às 16h.

Com vagas limitadas para participar, é necessário fazer a inscrição no link.

As atrações serão realizadas em frente à Cacau Show.

Diversão para todos os gostos

Além do Circo Fantástico, o shopping oferece outras atrações para tornar as férias inesquecíveis. O parque Pikoki Diversões garante diversões indoor como autopista, barco vicking, boliche, levador, cama elástica, mini roda gigante e muito mais.

O shopping também conta com a Rilix Coaster, simulador de uma Montanha Russa cheia de aventura. Já na Crazy Zump, os pequenos podem brincar na piscina de bolinhas. Para as crianças passearem pelo empreendimento, os responsáveis podem alugar carrinhos temáticos e superdivertidos com a For Kids.

E não para por aí! Para quem gosta de cinema, a Circuito Cinema exibe grandes estreias. Confira a programação completa no site da Circuito para ficar por dentro.

Informações sobre valores e faixa etária podem ser consultadas diretamente com os operadores.

Não deixe de trazer a criançada para vivenciar férias mágicas com a gente!

Serviços:

Evento: Circo Fantástico do Bonsucesso

Datas: 20 e 27/07 (Domingos)

Horários:

Oficinas: 14h às 15h30 e 16h10 às 17h40

Show dos palhaços: 15h30 às 16h

Inscrições: https://shoppingbonsucesso.com.br/cadastro/circo-fanstastico

Local: Em frente à Cacau Show