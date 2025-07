Prefeitura intensifica ações de limpeza e roçagem em diversas regiões da cidade

A Prefeitura de Guarulhos, por meio da Secretaria de Administrações Regionais (SAR), realizou nesta sexta-feira (18) uma série de ações de manutenção urbana em diferentes bairros da cidade. As equipes executaram serviços de roçagem, capina, varrição, limpeza de travessias, desassoreamento de rio e remoção de resíduos descartados irregularmente, reforçando o compromisso da administração com a zeladoria e o bem-estar da população.

No Cabuçu, foi realizada a limpeza de travessia na avenida Palmira Rossi. Já na Vila Galvão, os trabalhos se concentraram nas ruas Quitandinha e Maria Elisa de Nóbrega, além da praça Santos Dumont, que receberam varrição e remoção de resíduos.

A região de Cumbica também foi contemplada, com a retirada de descartes irregulares nas ruas Nova Guataporanga e Mauriti. No Jardim Presidente Dutra, as equipes atuaram intensamente em vários pontos, como as ruas Centenário do Sul, Itaparantim, Itiruçu e Jandaíra, além da avenida Francisco, com roçagem, capina e recolhimento de resíduos.

O Instituto Federal, localizado na Vila Rio de Janeiro, passou por serviços de roçagem e limpeza. No Parque Continental, a ação ocorreu na rua Araguaínha com capina e limpeza. Já no Jardim das Nações, os trabalhos foram realizados na avenida Portugal. O desassoreamento do rio Cabuçu, no Jardim Doraly, também integrou as ações desta sexta-feira.

Além dessas atividades, a Prefeitura executou na última quinta-feira (17) uma operação integrada de roçagem mecanizada na Cidade Industrial Satélite Cumbica, contemplando a avenida Cumbica, a rua Panambi e a praça Estrela do Norte. A ação contou com o apoio de 24 operadores de roçadeira, 26 ajudantes e cinco caminhões, garantindo mais agilidade e eficiência na limpeza de grandes áreas.

Essas iniciativas fazem parte do cronograma permanente de manutenção da cidade. A administração municipal reforça a importância da colaboração dos munícipes para manter Guarulhos limpa e organizada. A população pode fazer denúncias de descarte irregular pelo telefone 2475-4999 e utilizar os mais de 30 Ecopontos Joga-Tralha disponíveis na cidade. Os endereços estão no site www.guarulhos.sp.gov.br/ecoponto.