Guarulhos recebe o ‘1º Festival Pet Friendly’

A cidade receberá no dia 5 de outubro o 1º Festival Pet Friendly de Guarulhos. O evento está sendo organizado pelo jornal Guarulhos HOJE, com participação do centro de reabilitação veterinária Flor de Lótus, e acontecerá no Espaço Inter, das 10h às 19h.

São esperados tutores com seus pets em um ambiente espaçoso, confortável e climatizado. Na ocasião serão apresentadas as principais tendências e produtos do mercado e os tutores poderão participar de palestras e apresentações sobre o cuidado com os pets.

Para os animais de estimação haverá espaços de entretenimento e agility com brinquedos e obstáculos para eles gastarem energia, tais como rampas, túneis e piscinas de bolinhas. Uma praça de alimentação também foi cuidadosamente planejada com opções gastronômicas com lanches, salgados e alimentação exclusiva para os animais.

Para deixar o dia marcado, diversos cenários instagramáveis estarão estrategicamente localizados para que os tutores possam tirar fotos dos seus pets. Além disso, haverá ainda, um espaço de descanso que poderá ser aproveitado por tutores e seus animais.

As crianças também terão a oportunidade de se divertirem no festival. Um espaço kids com brinquedos infláveis estará disponível para a alegria dos pequenos.

Adquira já o seu ingresso no valor promocional de R$ 25 através do link https://www.sympla.com.br/evento/1-festival-pet-friendly-de-guarulhos/2998283.

Serviço:

1º Festival Pet Friendly de Guarulhos

5 de outubro, das 10h às 19h

Espaço Inter: Avenida João Cavali, 83 – Vila Hermínia

@espacointer

Ingressos: https://www.sympla.com.br/evento/1-festival-pet-friendly-de-guarulhos/2998283