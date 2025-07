Parque Júlio Fracalanza entra no circuito do projeto Rolezinho da Bengala

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão promoveu na manhã desta segunda-feira (21) mais uma edição do projeto Rolezinho de Bengala para um grupo de pessoas com deficiência visual no Parque Júlio Fracalanza, na Vila Augusta. A atividade faz parte do projeto Práticas Educativas para a Inclusão Social (Peis), que oferece passeios culturais e de lazer guiados possibilitando aos participantes conhecerem espaços públicos da cidade, além de disponibilizar aulas de Braille, Soroban e orientação/mobilidade.

“Cada passeio é uma oportunidade de fortalecer a autonomia e mostrar que a cidade também pertence às pessoas com deficiência visual”, afirmou a subsecretária Mayara Maia.

Durante o passeio, o grupo participou de dança circular com a facilitadora e gerente do Centro Multiprofissional de Práticas Integrativas e Complementares da Saúde (Cempics), Denise Antunes, junto a outras pessoas, sendo caracterizado como um momento de integração e harmonia.

Os alunos do Peis conheceram a biblioteca do parque, na qual puderam retirar livros emprestados, e ainda foram à pista da Cidade Mirim, onde exploraram o espaço usando os semáforos e as faixas de pedestre.

Aos 69 anos, Elmo Pupolim, morador da Vila Augusta, perdeu a visão recentemente e participou do Rolezinho de Bengala. Ele aprovou a atividade, que considerou coletiva e diferenciada e contou que esta foi a sua primeira ida ao Parque Fracalanza após se tornar deficiente visual.

A Subsecretaria de Acessibilidade e Inclusão integra a Secretaria de Direitos Humanos.