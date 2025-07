Prefeitura estima economia de 21 milhões por ano com a ampliação do aterro sanitário de Guarulhos

A Prefeitura de Guarulhos avança com as obras de ampliação da fase nove do Aterro Sanitário Municipal, localizado no bairro Cabuçu. A intervenção deve garantir a operação segura e ambientalmente adequada da unidade, além de gerar uma economia estimada em R$ 21 milhões no prazo de um ano com a destinação de resíduos sólidos.

Sob a supervisão da Secretaria de Serviços Públicos, os trabalhos incluem terraplenagem e a instalação de um moderno sistema de impermeabilização com manta de polietileno de alta densidade (PEAD). O projeto contempla ainda sistemas de drenagem de chorume, captação de gás, piezômetros, marcos superficiais fundamentais para este tipo de empreendimento.

A nova fase do aterro permitirá que cerca de 500 toneladas de resíduos por dia, atualmente encaminhadas a um aterro particular, passem a ser aterradas na estrutura municipal. O início da operação está previsto para o final de agosto e a estimativa é de que o espaço tenha capacidade para aproximadamente 12 meses de operação.

Referência em boas práticas ambientais, o aterro sanitário de Guarulhos possui nota 9,6 no Índice de Qualidade de Aterros de Resíduos (IQR), avaliação feita pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB).

De acordo com o secretário de Serviços Públicos, Lucius do Amaral Vieira, o investimento é estratégico para a cidade. “O aterro sanitário continua sendo necessário para receber os resíduos que ainda não podem ser reaproveitados, mas é essencial avançarmos na redução da geração de lixo e na separação correta dos recicláveis. A modernização da destinação final reflete o compromisso da administração com a eficiência, a saúde pública e a preservação do meio ambiente.