Prefeitura de Guarulhos inaugura o Casarão da Nossa História

A Prefeitura inaugurou na tarde desta terça-feira (22), o Centro Municipal de Educação Casarão da Nossa História, no centro de Guarulhos. Completamente restaurado e modernizado, o novo equipamento funcionará como um polo de formação e visitação com foco na história da cidade.

“Tivemos a preocupação em dar vida a um equipamento que era sinônimo de abandono, de entregar esse grande centro para a Educação da nossa cidade, um equipamento que a partir de hoje ficará aberto à população e vai reviver a história de Guarulhos para que as pessoas possam vir e imaginar como era o município nos tempos passados”, disse o prefeito Lucas Sanches, satisfeito com a inauguração de um dos mais icônicos prédios tombados do município, agora definitivamente concluído.

Além de maquetes de imóveis históricos de Guarulhos, criadas pelo jornalista Roberto Faria, durante o evento os presentes puderam conferir exposição de imagens do fotógrafo Massami Kishi, acervo que dialoga com diferentes perspectivas históricas, e como se deu todo o processo de restauro e modernização. Hoje, o Casarão conta com estrutura tecnológica, que permitirá uma imersão em todas as etapas e materiais disponíveis no espaço.

“Estamos muito satisfeitos com a entrega de um equipamento para a educação e a história de Guarulhos. É uma honra fazer parte do governo do prefeito Lucas Sanches, que tem a atitude de entregar obras 100% concluídas, o que demonstra valorização dos patrimônios históricos e respeito aos munícipes”, disse o secretário de Educação Silvio Rodrigues, pasta responsável por tornar o equipamento um centro de formação para educadores e visitação para alunos e munícipes.

Os espaços do casarão

Com respeito a história desse imóvel, importante patrimônio da cidade, foram realizadas adequações e um longo e minucioso processo de restauro. Construído em 1925 e tombado nos anos 2000, o imóvel é um exemplar da arquitetura eclética típica das primeiras décadas do século XX, que se distribui ao longo de três pavimentos: inferior, térreo e superior.

No piso térreo da casa estão localizados os espaços Guarulhos Contemporânea, Sala de Exposição Itinerante, Sala da Memória e Sala Histórica. O piso superior também está dividido em quatro espaços: História da Educação em Guarulhos, Nossos Bairros, Sala de Formação e Brinquedoteca.

Já o piso inferior, onde está localizado o porão, foi dividido em três partes: Pré-história e História Natural de Guarulhos, Guarulhos Histórica e História do Casarão, espaço que resgata aspectos da construção, do processo de restauro, de memórias e momentos afetivos, além da trajetória do imóvel, que no passado serviu como morada da família do ex-prefeito José Maurício de Oliveira Sobrinho.

O Casarão está localizado na esquina das ruas Felício Marcondes e Sete de Setembro, no centro da cidade. A visitação é aberta ao público de segunda a sexta das 9h às 20h, e aos sábados das 9h às 16h, com entrada gratuita. Informações sobre agendamentos de grupos ou escolas podem ser solicitadas pelo e-mail [email protected].