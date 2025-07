Oficina Jacaré de Boa na Lagoa é atração no Zoo de Guarulhos nesta semana

A combinação de férias escolares com sol ameno foi perfeita para quem foi passear nesta terça-feira (22) no Zoológico de Guarulhos, no Jardim Rosa de França. Além das atrações habituais que o parque oferece, o que inclui cerca de 300 animais de diferentes espécies, parquinho e área para piquenique, a oficina Jacaré de Boa na Lagoa atraiu centenas de adultos e crianças interessadas em aprender mais sobre o jacaré-de-papo-amarelo (Caiman latirostris), uma das seis espécies de jacarés existentes no Brasil.

Em mesas montadas em frente ao grande lago onde mora o Jacoa, exemplar da espécie e morador mais antigo do zoo. No local, os visitantes puderam sentir a textura da pele do réptil crocodiliano taxidermizado e também ver de pertinho e tocar um crânio real com sua poderosa dentição, tudo explicado pelas monitoras da equipe de educação ambiental do parque.

As crianças se divertiram ainda com uma réplica da cabeça de jacaré feita com caixas de ovos, que podia ser vestida para tirar fotografias. “Achei ótimo. Para as crianças é um aprofundamento de forma lúdica do que aprendem na escola. As monitoras são ótimas também”, disse a enfermeira Fabiola Ribeiro, moradora da Vila Augusta.

A oficina Jacaré de Boa na Lagoa acontece novamente nesta quinta e sexta-feira dias 24 e 25, entre 10h e 16h. Outras atividades especiais para o mês são um bate-papo com a Guarda Ambiental sobre os perigos do uso do cerol, das 10h às 15h30, nesta quarta-feira (23).

Já no dia 28 (segunda-feira), o zoo comemora as bodas de frutas em referência aos quatro anos de união do casal de sauim-de-coleira (Saguinus bicolor), tipo de sagui natural da Amazônia brasileira, com explicação sobre a espécie entre 10h e 16h e enriquecimento ambiental do recinto às 14h.

Por fim, no dia 31 (quinta-feira), Dia do Vira-lata, às 14h, veterinários do Departamento de Proteção Animal (DPAN) e educadores do parque vão bater um papo sobre guarda responsável e ensinar a confeccionar brinquedos para entreter os cachorros. A participação em todas as atividades é gratuita.

Serviço

O Zoológico de Guarulhos fica na rua Dona Glória Pagnoncelli, 344, Jardim Rosa de França. Aberto todos os dias durante julho, das 9h às 17h, com entrada até as 16h30. Entrada gratuita. Acompanhe mais informações no Instagram zooguarulhos.