Prefeitura promove roda de conversa sobre o Dia da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha

A Subsecretaria da Igualdade Racial de Guarulhos irá promover nesta quinta-feira (24) uma roda de conversa com foco no Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho. O encontro será realizado no Centro de Integração da Cidadania (CIC) Pimentas (estrada do Capão Bonito, 53, Jardim Maria de Lourdes) das 14h às 16h, com entrada gratuita.

Podem participar da roda quaisquer pessoas interessadas nos temas. Serão discutidas as vivências de mulheres negras de Guarulhos e as vidas de personalidades fundamentais da história negra, como a professora, filósofa, escritora e ativista Lélia Gonzalez, referência nos estudos e debates de raça, gênero e classe no Brasil, na América Latina e no mundo, Carolina Maria de Jesus, escritora do livro seminal Quarto de Despejo: Diário de uma Favelada, no qual conta sua vida como catadora de papéis e outros lixos recicláveis em São Paulo como forma de sustentar a família, e Mãe Menininha do Gantois, a mais famosa ialorixá da Bahia e uma das mais admiradas mães-de-santo do Brasil, igualmente símbolo de resistência negra.

Para desenvolver o debate com os participantes, os encontros contarão com o subsecretário da Igualdade Racial de Guarulhos, Jorge Caniba Batista dos Santos, e técnicas da pasta, como assistentes sociais e psicólogas.

A data

O Dia Internacional da Mulher Negra, Latino-Americana e Caribenha, instituído em 1992 em Santo Domingo, capital da República Dominicana, tem como objetivo dar visibilidade à luta contra o machismo e o racismo praticados contra as mulheres negras de todo o planeta, além de promover políticas públicas para erradicar os diversos tipos de preconceitos por elas sofridos.

No Brasil, de acordo com o Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 54% da população se declara negra. Já na América Latina e no Caribe, segundo a Associação de Mujeres Afro, cerca de 200 milhões de pessoas se identificam como afrodescendentes. Em Guarulhos, também de acordo com o mais recente Censo, 50,3% da população se declara preta ou parda, o que equivale a 650 mil habitantes.

No país, a lei 12.987/2014 estabeleceu o 25 de julho como Dia Nacional de Tereza de Benguela e da Mulher Negra, em homenagem à líder do quilombo Quariterê e símbolo da resistência negra brasileira. Há poucas informações sobre Tereza, mas o que se sabe é que ela foi colocada em condição de escravidão no século 18 na região onde hoje fica o Estado do Mato Grosso. Já o quilombo Quariterê ficava em Rondônia e na segunda metade daquele século reuniu negros nascidos no Brasil e na África, índios, brancos e cafuzos (mestiços nascidos da união entre negros e índios).