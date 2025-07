Perfil Líder e Jomarca disputam a final do Futebol Metalúrgico neste domingo

As equipes Jomarca e Perfil Líder L se classificaram para a final do 28º Campeonato de Futebol dos Metalúrgicos de Guarulhos e Região. A rodada decisiva acontece neste domingo (27), a partir das 10h20, no Clube do Sindicato. Antes, às 8h30, os times da Rossetti e Perfil Líder L disputam o terceiro lugar da competição.

Ricardo Oliveira (Xabi), vice-presidente da entidade e coordenador do Departamento de Esportes do Sindicato, afirma: “Esperamos uma rodada muito disputada, com muitos gols, de preferência”. Segundo ele, o 28º Campeonato apresentou alto nível técnico, e a previsão de tempo firme deve atrair milhares de pessoas ao Clube.

Final – Ricardo destaca: “Nosso Campeonato de Futebol é um sucesso. A diretoria agradece aos jogadores e às torcidas que abrilhantam a competição desde o primeiro jogo. Domingo não será diferente. Esperamos que a categoria prestigie a finalíssima”.

Premiações – Além das taças e troféus para as equipes finalistas, serão escolhidos os destaques em campo, novidade desta edição. Os melhores jogadores da rodada receberão troféus. Não há premiação em dinheiro, já que se trata de uma competição amadora.

Local – Os jogos serão realizados no gramado sintético do Clube de Campo do Sindicato, localizado na rua Reta, 390, Parque Primavera, Guarulhos. O acesso é asfaltado, a região conta com diversas linhas de ônibus, e o estacionamento, com 800 vagas, é gratuito para sindicalizados.