UNG realiza Feirão de Vagas com diversas oportunidades nesta quarta-feira

A Universidade Guarulhos (UNG) realiza, nesta quarta-feira (23), a partir das 9h, o Feirão de Vagas, com diversas oportunidades de emprego para início imediato. A ação acontece nas salas de aula AT01 e AT02, em parceria com a WCA Brasil, no campus da Instituição, localizado na Praça Tereza Cristina, 88, no Centro.

As vagas são destinadas aos bairros de Itapegica e Bonsucesso, e incluem cargos como: auxiliar de limpeza, almoxarife júnior, auxiliar de recebimento, analista administrativo (júnior e pleno), analista de garantia da qualidade júnior, operador de empilhadeira e operador de produção. Todas as oportunidades são temporárias, com salários e benefícios compatíveis com as funções. Os interessados devem comparecer ao local com currículo impresso e cópia do RG.

Para o reitor da UNG, professor Yuri Neiman, a iniciativa reforça o compromisso social da Instituição. “Acreditamos que gerar oportunidades de trabalho é essencial para o desenvolvimento da nossa comunidade. A UNG busca contribuir diretamente para a empregabilidade da população e o crescimento da nossa região”, destaca.