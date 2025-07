CCZ contempla 59 bairros com ações de combate ao Aedes  aegypti na última semana

Na última semana, entre os dias 14 e 18 de julho, os agentes de combate às endemias do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) da Prefeitura de Guarulhos estiveram em campo com ações de enfrentamento ao mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue, zika, chikungunya e febre amarela. O trabalho diário incluiu bloqueios, visitas a pontos estratégicos, avaliação de densidade larvária (ADL) e atendimento a denúncias de possíveis focos do vetor em 59 bairros do município.

Na segunda-feira (14), os agentes realizaram bloqueios nos bairros Jardim Cumbica e Vila Bremen, com a remoção mecânica de criadouros, além de avaliação de densidade larvária no Cabuçu, Jardim Adriana, Haroldo Veloso, Centro, Jardim São Paulo, Pimentas e Ponte Grande. Já as visitas a pontos estratégicos ocorreram no Flor da Montanha e Parque Santo Agostinho, enquanto o atendimento às denúncias foi direcionado aos bairros Munhoz, Ponte Grande e Itapegica.

Na terça-feira (15), os bloqueios foram realizados no Jardim Elizabete, Jardim Cumbica e Ponte Grande. A ADL contemplou os bairros Jardim Adriana, Palmira, Ponte Grande, Centro, Fortaleza, Aracília e Cumbica. Já os pontos estratégicos vistoriados incluíram Vila Venditti, Água Chata, Aracília, Jardim Piratininga e Vila Izildinha. As equipes também atenderam denúncias no Jardim Presidente Dutra, Vila Galvão e Bonsucesso.

Na quarta-feira (16), o bairro Jardim São Domingos recebeu ações de bloqueio. A avaliação de densidade larvária prosseguiu no Palmira, Vila Galvão, Centro, Jardim das Nações, Ponte Alta, Fortaleza, Jardim Otawa, Jardim Soberana, Itaim e Ponte Grande. Já as vistorias em pontos estratégicos aconteceram no Parque Alvorada, Vila Pires, Jardim Brasil, Jardim Fátima e Jardim Santa Terezinha. As denúncias apuradas nesse dia vieram dos bairros Jardim Vila Galvão e Cumbica.

Na quinta-feira (17), os bloqueios abrangeram os bairros Jardim Santa Clara, Jardim Eusônia, Jardim São Judas Tadeu, Jardim Angélica, Lavras e Jardim Zimbaldi. A ADL foi realizada no Jardim Adriana, Vila Galvão, Itapegica, Jardim Alvorada e Parque Uirapuru. As fiscalizações em pontos estratégicos ocorreram no Parque Primavera, Paraíso, Recreio São Jorge e Jardim Presidente Dutra, enquanto denúncias foram verificadas nos bairros Cabuçu, Jardim Bananal e Bonsucesso.

Na sexta-feira (18), os agentes atuaram com bloqueios nos bairros Lavras, Itapegica e Jardim Belvedere. A ADL foi conduzida no Parque Continental, Picanço, Vila Galvão, Jardim Guaracy, São João, Parque Alvorada e Jardim Alice. As vistorias em pontos estratégicos ocorreram nos bairros Paraíso, Taboão, Jardim Bela Vista, Cidade Seródio e Haroldo Veloso, com atendimento a denúncias no Centro e Sadokim.

O trabalho dos agentes segue de forma contínua e articulada, com base em dados de infestação, notificações de casos e demandas recebidas pelos canais oficiais. A Prefeitura de Guarulhos reforça a importância da colaboração da população no combate à dengue, por meio da eliminação de recipientes que possam acumular água parada e da recepção adequada às equipes durante as visitas domiciliares. Atualmente a cidade registra 5.237 casos de dengue e dois óbitos em decorrência da doença.